Alevilere hakaretler yağdıran Yakup Tilki'ye AK Parti'den peş peşe tepkiler yükseldi

Sosyal medya kullanıcısı Yakup Tilki isimli bir kişi, yaptığı canlı yayın sırasında Alevi vatandaşlara yönelik hakaretlerde bulundu, dakikalarca küfürler etti.

Yakup Tilki isimli kişi canlı yayında, "Hz.Ali Alevi ise ben ondan daha Aleviyim. Alevilik diye bir şey yok kafir var. Bunlar kafir... Ben Alevileri sevmem. Benim yayınıma gelmesinler. Gelmeyin bu yayına" şeklinde sözler de söyledi. Olayın ortaya çıkmasının ardından da sosyal medyada tepkiler çığ gibi geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan şikayetler üzerine de Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli´nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki'yi gözaltına aldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan soruşturma açıldığı belirterek, "Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında `Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek´ suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

AK PARTİ'DEN TEPKİLER PEŞ PEŞE YÜKSELDİ

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alevilere yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişinin Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alınmasına ilişkin Twitter'da paylaşım yaptı. Çelik , "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop da, "Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez! Yolumuz birdir… Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukukun gereği yapılacaktır." dedi.