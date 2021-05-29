Sosyal medyada taciz iddialarının odağındaki şahıs gözaltına alındı

Ebrar M. isimli genç kızın taciz iddialarının ardından sosyal medyada hakkında "tutuklansın" kampanyası başlatılan Sercan K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Ebrar M. isimli genç kız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakın arkadaşını ziyarete gittiği Adana'da Sercan K. isimli şahıs tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Ebrar M.'nin anlattıkları, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Sercan K. isimli şahsın tutuklanmasını talep etmişti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmeye göre Sercan K. isimli şahsın, İstihbarat Başkanlığı Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili resmi açıklama da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana'da meydana gelen "Şüpheli S. K.'nın, kadınlar ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı" yönündeki iddia ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR"

Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S. K. 29.05.2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.