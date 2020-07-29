Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor
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Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor

Sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifine göre yurt dışı kaynaklı sosyal ağ kullanıcıları Türkiye'de en az 1 temsilci bulundurmak zorunda. Ancak sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor.

29.07.2020 08:47 | Son Güncelleme: 29.07.2020 08:55

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısını yakından ilgilendiren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. Teklif, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasalaşacak. Kanun teklifiyle sosyal ağ kullanıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilirken Twitter ise bunu kabul etmeyen tek firma olarak dikkat çekiyor.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, bu konuyla ilgili dün Meclis'te kanun teklifinin görüşülmesi devam ederken milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri yazdı ve şunları belirtti:

"TWITTER DIŞINDA SORUN GÖRÜNMÜYOR"

"AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile dün Meclis kulisinde sohbet ederken yasanın aceleye getirilmediğini belirtti. Yasa ile ilgili olarak sosyal ağ sağlayıcıları ile görüşmelerin yapıldığını da belirten Bostancı, 'Ağırlıklı olarak Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi, orada bir sıkıntı görülüyor' dedi.

Temsilci bulunması halinde bir kişinin hakkında çıkan olumsuz yayınları ortadan kaldırması için başvurabileceğini, 48 saat içinde de bunun kaldırılacağını da sözlerine ekledi. Sosyal ağ sağlayıcıların Rusya'da olduğu gibi bazı hükümlere uymama durumunda ne olacağı konusunda ise 'Şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor' demekle yetindi."

EN AZ 1 KİŞİ TEMSİLCİ OLMAK ZORUNDA

Kanun teklifine göre; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek.

Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK'ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. Verilen önergenin kabul edilmesiyle, bu maddenin ve bağlı düzenlemelerin yürürlük tarihi 1 Ekim 2020 tarihinde olarak değiştirildi.

Sosyal medya şirketlerinden sadece Twitter, Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor

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Haber Yorumları (9)
EVO20: Bu uygulamaya karşı çıkan büyük ihtimal devlet düşmanlığı yapıyordur!
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TWİTTER NE Kİ: BİZİM YAZILIMCILAR TWİTTERI 1 AY DA YAZAR ARALARINDA EN BASİT YAZILIM TWİTTER
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CAN: Geç kalınmış bir karar.Yıllarca vergi vermeden Türkiye yi sömürduler
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