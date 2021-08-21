ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
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ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta binanın çatısında sosyal medya için video çeken genç kızlardan biri çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek can verdi.

ESENYURT'ta binanın çatısında sosyal medya için video çeken genç kızlardan biri çatıdaki eternitin kırılması sonucu düşerek can verdi. O anlar genç kızın akrabasının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30'da Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

23 yaşındaki Kübra Doğan yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta oturan akrabalarının yanına geldi. Kübra Doğan ile 16 yaşındaki kuzeni Helen M., gün batımında fotoğraf çekmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Helen M. cep telefonuyla görüntü çekerken Kübra Doğan ise poz veriyordu. Bu sırada Kübra Doğan'ın üzerine çıktığı plastik çatı kaplaması olan eternit kırıldı. Genç kız metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düşerek can verdi. Kübra Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN
ŞİLE'DE ORMANIN ORTASINDA KAÇAK SU DOLUM TESİSİNE BASKIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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