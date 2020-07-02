Sosyal medya düzenlemesi ne zaman yapılacak? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, hangi şartlar gelecek?
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Sosyal medya düzenlemesi ne zaman yapılacak? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, hangi şartlar gelecek?

Son günlerde gündem olan ve herkesin merak konusu haline gelen sosyal medya düzenlemesi hakkında vatandaşlar sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, hangi şartlar gelecek ve sosyal medya düzenlemesi ne zaman yapılacak gibi konuları merak araştırdı.

Sosyal medya düzenlemesi ne zaman yapılacak? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, hangi şartlar gelecek?
02.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:03

Sosyal medya düzenlemesi gündem olurken düzenlemenin nasıl ve ne zaman olacağı merak edildi. Peki, Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, hangi şartlar gelecek? Sosyal medya düzenlemesi ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis tatile girmeden önce yasal düzenlemenin yapılmasını istedi. Pandemi nedeniyle Meclis'in 15 Temmuz özel oturumundan sonra tatile girmesi düşünülüyor. Sosyal medyayla ilgili düzenlemenin hızla Meclis'e getirilip 15 Temmuz'dan önce yasalaşması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK, HANGİ ŞARTLAR GELECEK?

1- Sosyal medya platformlarına Türkiye'de ofis açma zorunluluğu getirilecek.

2- Böylece Türkiye'deki kazançlarından vergi vermeleri sağlanacak.

3- Sosyal medya hesapları gerçek kimlikler üzerinde açılacak. Böylece sahte hesapların önüne geçilecek.

4- Suç konusu olan paylaşımlar yapanlar hakkındaki bilgilerin, yargının talep etmesi durumunda sosyal medya platformları tarafından hızla verilmesi sağlanacak.

5- Nefret söylemine izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

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