Sosyal inziva için öneriler
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Sosyal inziva için öneriler

Sürekli ertelediğimiz ve yapılacaklar listenizde yanına tik atmaya vakit bulamadığınız maddeleri de, şimdi uygulama zamanı!

23.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:28
Sosyal inziva için öneriler

Bugün ajandama bir göz gezdireyim, dedim, yapılacaklar listemin oldukça kabarık olduğunu gördüm, ertelediğim şeyleri tek tek not almaya başladım, projeler iptal olmuş ya da tarihini kestiremediğimiz şekilde ileri bir tarihe ertelenmişti. İçerik yönetimini yaptığımız markalar için ise şimdi bambaşka ve eşsiz bir strateji oluşturma zamanı idi, ekibimizle ofiste olamasak ta evde çalışma şekline hızlıca adapte olduk. Konsantre olmak ilk başlarda oldukça zordu ama çalışmak, üretmek hepimize her zaman iyi gelmez mi?

Yap: Bahar Temizliği

Sürekli "ertele" tuşuna bastığımız listemizin ilk üçünde olan bahar temizliğine yönelmenin tam sırası. Baharın da gelmesiyle taze bir başlangıcı bekleyen gardırobunuzdaki kıyafetleri ayırmakla işe koyulabilirsiniz, son 1 yıl içerisinde giymediğiniz ya da sadece askıda iyi duran kıyafetleri ayırma ve ikinci el satış sitelerine yüklemeye ne dersiniz? Askılarda/ dolaplarda boşuna kalabalık yaratmaya gerek yok, öyle değil mi?

Netflix: Parti Zamanı

Netflix Party'yi duydunuz mu? Dijital alanda sosyalleşmeniz için Facebook, FaceTime ve WhatsApp gibi uygulamaların yeterli gelmediğini hissedenler ve arkadaş grubuyla birlikte film izlemeyi özleyenler için ideal bir uygulama. Kullanması da oldukça basit: Google Chrome üzerinden Netflix Party bağlantısını açıp web tarayıcınıza yükleyin, gerekli kurulumu yapın ve grup halinde aynı filmi izleyin, mesajlaşın ve konuşun.

Sosyalleş: Facetime, Skype

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden bu yana görüntülü arama özelliğini belki de ilk kez bu kadar yoğun ve etkili kullanıyoruz. Sokakta degil FaceTime'da buluşuyoruz. Bir restoranda değil Instagram canlı yayınlarında bir araya geliyoruz. Sevgilimizle, arkadaşlarımızla vakit geçiremediğimiz, uzak kaldığımız bugünlerde teknolojiye bol bol şükreder olduk. Mesafeler gerçek bağları güçlendirir derler. Haydi sevgilinizi arayın ve O'na onu çok sevdiğinizi söyleyin.

Aktif Ol: Spor ve Dans Yap

Daha aktif ve pozitif bir gün için spor rutininizi eve taşımaya ne dersiniz? Fitness ve dansı buluşturan hareketlerle, hem kaslarınızı çalıştırıp hem de enerjinizi yükseltebilirsiniz. Fondaki şarkıya karar verin, playlist'inizi hazırlayın ve kendinizi müziğin ritmine bırakın!

Bingo: Aile Saadeti

İyi haber: sosyal izolasyon kuralının geçerli olmadığı tek istisna aynı çatı altında olduğumuz canımız ailemiz. Belki de uzun zamandır onlarla bu kadar verimli ve her şeye rağmen keyifli vakit geçirememiştik. Mesela anneanne ile sudoku, baba ile aksiyon filmleri, anne ile de mutfakta yeni keşifler yapabiliriz. Ailesinden kilometrelerce uzakta olan biri olarak evde kalmanın bana en iyi gelen kısmı bu oldu. Bir de annemin evde bize yaptırdığı bolca sportif aktivite de cabası ?

Gez: Online Müze Turu

Google Arts&Culture uygulamasında toplamda 70 ülkede bulunan bini aşkın müzeyi sanal olarak gezebileceğinizi biliyor muydunuz? The British Museum, Guggenheim, Musée d'Orsay, National Museum of Modern and Contemporary Art, Pergamon, Rijksmuseum ve MASP gibi sanat duraklarını Google Arts&Culture uygulamasından gezip, en güncel sergilere ulaşabilirsiniz.

Oku ya da Dinle: Kitap

Henüz sesli kitaplara alışma evresindeyim, dinlerken sanki yeterince özümseyemiyormuşum gibi ve de bir şeyleri kaçırıyormuşum hissi geliyor. Kitaba dokunmaya, beğendiğim kısımların altını çizmeye ya da not almaya öyle alışmışım ki, mesela sesli kitabı dinlerken not almak bana eziyet gibi geliyor ama alışacağım ? Kitabın kokusu ve dokusu bambaşka… Biz babamla yaz tatillerinde 3 kitap seçip, sıra ile okur ve ardından tartışır, not aldığımız yerleri gözden geçiririz, karantinada da buna bolca vaktimiz var, 6 kitap seçtik şimdiden ve başladık… Sizin okuma listenizde hangi kitaplar var?

FaceTime'da, Instagram'da ya da Netflix Party'de görüşmek üzere… #EvdeKal

Marka Stratejisti - Bengü Arslan
Bengü Arslan
Marka Stratejisti

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