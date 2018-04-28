Sosyal Belediyeler Beylikdüzü'nde Buluştu

Beylikdüzü Belediyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Sosyal Belediyeler Ağı Batı İstanbul Çalıştayı'nın açılışı Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde bugün (27.04.2018) gerçekleşti. Çalıştayda, Açılışa; Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım gösteren belediye temsilcileri katıldı. 63 belediyenin katıldığı çalıştayın programı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasında sosyal medyanın önemine değinen İmamoğlu; "Medya sadece Türkiye'de değil dünyada da çok önemli bir yere sahip. Verilen verilere göre dünyada sanıyorum 4 milyarın üzerinde, Türkiye'de de 60 milyona yakın kullanıcısı olan bir sistemden bahsediyoruz. Bunlar çok büyük ve önemli rakamlar. Tabi biz işin belediyecilik tarafından şöyle bir boyutunu da mutlak yakalamak ve önemsemek zorundayız diye düşünüyorum. Belediyecilik tarafından, bizim her gümüz vatandaşımız ile bir arada. Doğal olarak öncesinde belediyesinin kapısını çalmak veya belediye başkanının kapısının açık olması önemli bir unsurdu. Ama bugünün ortamında sahada gezerken insanlar, sokakta, işinde yada okulunda iken aklına gelen bir unsuru çok kolaylıkla, pratik bir metodla telefonuyla yada kullandığı sosyal medya ağı ile direkt yöneticisine ulaştırabiliyor ya da gönderebiliyor. Böyle bir sürecin, böyle bir iletişim hızının olduğu ortamı biz bir fırsata dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Bizim açımızdan, belki de günde onlarca kişiye cevap vermek, onlara cevap yetiştirmek çok önemli bir hizmet bölümü. Sosyal Demokrat Belediyeler açısından şeffaflık tanımının belki de en pozitif noktada kullanıldığı alan sosyal medya alanı. Yaptığınız hizmetin böyle de bir önemi var. Biz bu iletişime açık olduğumuzu belki de en değerli biçimde buradan ispat ediyor olacağız. Bir toplumun ya da kendi yerel ağınızda bulunan kişilerin bir müfettiş gibi sizinle bağ kurmasını sağlamanın da imkanını veriyor. Vatandaş fotoğraf alıp sokağımda şu sorun var diyebiliyor. Akabinde siz onu düzeltip vatandaşa bildirim yaptığınızda tam bir kent müfettişliği gibi bir kavramı devreye sokmuş oluyorsunuz.

Beylik düzünde sizi ağırlamaktan, İstanbul'daki ilk ağırlama toplantısını yapmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Umarım burada çok önemli çalışmaları hep birlikte yürütürsünüz. Bu çalıştayınızın ve ortaya konulacak güzel örneklerle dayanışmanızın en faydalı biçimde geçecek bir toplantı olmasını diliyor hepinize başarılar diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Ardından, Öykü Ajans Başkanı ve Siyasal İletişim Uzmanı Necati Özkan "Dijitale Hakim Olan Geleceğe Hakim Olur" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Ardından, Fotoğraf sanatçısı Ufuk Eral "Sosyal Medya ve Fotoğraf" adlı sunumunu gerçekleştirdi. Günün son sunumunu ise, "Kampanya Yönetimi" adlı sunumu ile Beylikdüzü Belediyesi Özel Kalem Müdürü Yavuz Saltık yaptı.