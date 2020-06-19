Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi yayınlandı
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Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi yayınlandı

Hayvan sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak, evcil hayvanların hayat kalitesini artırmak, sahiplenmeyi teşvik etmek ve evcil hayvanların terk edilmesinin önüne geçmek için Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi yayınlandı.

Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi yayınlandı
19.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:40

Hayvan sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak, evcil hayvanların hayat kalitesini artırmak, sahiplenmeyi teşvik etmek ve evcil hayvanların terk edilmesinin önüne geçmek için Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi yayınlandı. Kitapta, her hayvanın açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından, korku ve stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme haklarına odaklanıldı.

Evcil hayvan mamaları üreten Royal Canin Türkiye, 'Hayvanlar için daha iyi bir dünya' sloganıyla Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi'ni yayımladığını duyurdu. Ücretsiz erişilebilen rehber, hayvan sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak, evcil hayvanların hayat kalitesini artırmak, sahiplenmenin teşvik edilmesi ve evcil hayvanların terk edilmesinin önüne geçebilmeyi hedefliyor.

Sorumlu hayvan sahipliği anlayış ve uygulamalarının yaygınlaştırılması için çıkartılan rehber kitapta, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın belirlediği 'Hayvanlar için 5 Özgürlük Hakkı'na yer verildi.Şubat ayında lansmanı gerçekleştirilen Sorumlu Kedi Sahipliği Rehberi'ne ek olarak, Sorumlu Köpek Sahipliği Rehberi yayınlandı.

HAYVAN HAKLARI VURGUSU

Köpeklere uygun ideal bakım uygulamaları, daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın nasıl tesis edilebileceğine odaklanılan rehber, köpekler dahil olmak üzere her hayvanın açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme haklarına vurgu yapıyor.

"SORUMLU HAYVAN SAHİPLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Sorumlu hayvan sahipliği anlayışı hakkında bilgi veren Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, "'Hayvanlar için daha iyi bir dünya' sağlama amacımız kapsamında sorumlu hayvan sahipliğini önemsiyoruz ve ana odağımızı bu kavram oluşturuyor. Sorumlu hayvan sahipliğine katkıda bulunacak uygulamaların, hayvanlarla etkileşime geçen tüm canlıların sorumluluğu olduğu bilinci ile çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hayvan sahipliğinin uzun sürecek bir taahhüt olduğunu vurguluyoruz. Sahiplenme kararı vermeden önce bakımı üstlenilecek hayvanların ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve bu ihtiyaçları zaman, bağlılık ve bütçe olarak karşılayıp karşılayamayacağımızın cevaplarını yanıtladıktan sonra harekete geçmek gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

HAYVANSEVERLER, CANLI YAYINLAR ARACILIĞIYLA BİLGİLENDİRİLİYOR

Sorumlu hayvan sahipliği anlayışının yaygınlaştırılması için köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve veteriner hekim Sara Ece Ulutürk tarafından mayıs ayında 40 bin kişiye canlı yayınlar aracılığıyla ulaşıldı. Yayınlarda, beslenmenin hayvan sağlığına olan doğrudan etkisi, COVID-19 süresince insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de hareketli yaşamın önemi ve bu dönemde hayvanların hayat kalitesini üst düzeyde tutabilmek için neler yapılması gerektiğine odaklandı. Katılımcıların interaktif olarak soru da sorabildiği canlı yayınlarda katılımcılara ödüller verilirken, ayrıca engelleri bulunan hayvanların daha iyi bir hayat sürmelerine olanak sağlayacak yürüteç bağışlarında da bulunuldu.

"HAYVAN SAHİPLİĞİ CİDDİ SORUMLULUK GETİRİYOR"

Köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak, sorumlu hayvan sahipliği ile ilgili olarak, "Evcil hayvanlar ile hayatı paylaşmak heyecan verici ve benzersiz bir deneyim sağlarken, bu birliktelik hayvan sahipleri için ciddi sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Hayvan sahiplerinin, köpeklerinin sağlık, sıhhat ve refahını artıracak sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesi ve onlara uygun bakım ve olanakları sağlaması gerekiyor. Sorumlu hayvan sahipliği ile hayata geçirilen her uygulama köpeği ile sahibinin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirecektir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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