Sorgun'da otomobil takla attı: 1 ölü
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Sorgun'da otomobil takla attı: 1 ölü

24.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:41
Sorgun'da otomobil takla attı: 1 ölü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat: 09.00 sıralarında Sorgun 7.km.'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sorgun istikametinden Doğankent Kasabasına gitmekte olan 51 yaşındaki Durak Çağlar idaresindeki 66 LH 365 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü Durak Çağlar ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet hastanesine kaldırılan Durak Çağlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Sorgun'da otomobil takla attı: 1 ölü
Sorgun'da otomobil takla attı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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