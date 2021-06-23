Sorgun Belediyesi su sıkıntısına çözüm için sondaj çalışması başlattı
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Sorgun Belediyesi su sıkıntısına çözüm için sondaj çalışması başlattı

Sorgun Belediyesi su sıkıntısına çözüm için sondaj çalışması başlattı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye, yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla sondaj çalışması başlattı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye, yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla sondaj çalışması başlattı.

Sorgun Belediye Başkan Vekili Mesut Kaya AA muhabirine, sondaj çalışmalarını yerinde incelediğini ve yakın zamanda müjdeli haberi vereceklerini söyledi.

Kaya, genellikle yaz aylarında her yıl su sıkıntısı çekildiğini, belediye olarak bu sıkıntının giderilmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, "Ekiplerimiz şu anda Bağlarbaşı köyü çevresinde sondaj çalışması yapıyor. En kısa sürede yeni su kaynakları bulup, yaşanan su kesintilerinin önüne geçeceğiz." dedi.

Sorgun Belediyesi su sıkıntısına çözüm için sondaj çalışması başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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