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"Sopranolar Gecesi" sahnelendi

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Samsun Devlet Opera ve Balesi Zehra Yıldız Salonu'nda "Sopranolar Gecesi" adlı piyano şan konseri gerçekleştirildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi Zehra Yıldız Salonu'nda "Sopranolar Gecesi" adlı piyano şan konseri gerçekleştirildi.

"Sopranolar Gecesi"nde Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Ruggero Leoncavallo, Giulio Caccini gibi opera dünyasının en değerli bestecilerinin ünlü operalarından bölümler seslendirildi.

Diego Moccia'nın piyanist olarak yer aldığı "Sopranolar Gecesi" konserinde koro sanatçıları Elif Demir, Sezgi Elhüseyni, Eda Bingöl Gürkan ve Betül Uzunuğlu şarkıları seslendirdi.

Küresel salgın kuralları gözetilerek gerçekleştirilen konser, 1 bölüm olarak sunuldu ve seyirciden büyük alkış topladı. - SAMSUN

Sopranolar Gecesi sahnelendi

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Haber: 'Sopranolar Gecesi' sahnelendi - Haberler Magazin
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