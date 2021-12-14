Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı - Haberler
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Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı

Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Sony, yeni yıl ile beraber PlayStation 5'i özelleştirerek 5 farklı renkte PS5 kapağı ve DualSense'i piyasaya sürecek.

Bu yıl içerisinde Sony, birçok özel PlayStation 5 kapağı üreticilerini yasal tehditlerle uğraştırdıktan sonra PlayStation Blog gönderisinde yeni DualSense kablosuz denetleyici renkleri ve PS5 konsol kapaklarının geleceğini duyurdu.

PS5 konsol kapakları nova pembesi, yıldız mavisi, galaktik mor, kozmik kırmızı ve gece yarısı siyahı şeklinde adlandırdığı renklerde piyasaya sürülecekken DualSense kablosuz denetleyicisine ise aynı renk seçenekleri sunuluyor.

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Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı

İLK ETAPTA TÜRKİYEYE GELMEYECEK

Gece yarısı siyahı ve kozmik kırmızı PS5 konsol kapakları Ocak 2022'den itibaren aşağıdaki konumlardaki katılımcı perakendecilerde kullanıma sunulacaktır: ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, İspanya, Portekiz, İtalya, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Çin, Tayvan, Hong Kong, Singapur, Malezya, Tayland, Endonezya, Vietnam, Kore ve Filipinler. Nova pembesi, yıldız mavisi, galaktik mor PS5 konsol kapakları da 2022'nin ilk yarısında bu konumlarda piyasaya sürülecek. PS5 konsol kapaklarını yıl içinde ek bölgelerde piyasaya sürmeyi planlıyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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