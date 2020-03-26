Sony PlayStation 5 Sayfası Güncellendi! Bundan kısa bir süre önce PlayStation tarafından gerçekleştirilen yayında sistem mimarı Mark Cerny'nin PlayStation 5'in teknik özelliklerini açıklamasının ardından Sony, resmi PS5 web sitesi ile ilgili bazı değişiklikler yaptı.

Bundan kısa bir süre önce PlayStation tarafından gerçekleştirilen yayında sistem mimarı Mark Cerny'nin PlayStation 5'in teknik özelliklerini açıklamasının ardından Sony, resmi PS5 web sitesi ile ilgili bazı değişiklikler yaptı.

PS5 ve Xbox Series X'in koronavirüs salgınının neden olduğu tedarik zinciri sorunları nedeniyle gecikebileceği defalarca tekrarlandı. Fakat konsol üreticisi, yaptığı yeni güncellemeyle PS5'in 2020 tatil döneminde (Kasım-Aralık) geleceğini söyledi.

Sony PlayStation 5 Sayfası yenilendi

Bu web sitesi ile ilgili düzenli olarak değişiklik yapılıyor. Bu değişiklikler bazen kullanıcılar tarafından çok beğenilense bile kimi zaman dışlanabiliyor.

Sony PlayStation 5 Sayfası, "PlayStation 5'i bu kadar yenilikçi ve güçlü bir platform haline getiren teknik ve donanım bileşenleri hakkında daha fazla bilgi duyurmaya başladık: ultra yüksek hızlı SSD, entegre özel G/Ç sistemi, ışın izlemeli özel AMD GPU ve son derece etkileyici 3D ses. PS5 bu özelliklerle geliştiricilerin yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmalarını, geniş dünyalar oluşturmalarını ve tasarladıkları oyunlarda yeni oyun deneyimleri sunmalarını sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Hem web sitesinin yenilenmesi hem de şirket tarafından yapılan açıklama, hırslı olduklarını gösteriyor.