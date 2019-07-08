Sony'nin Yuvarlanabilir Ekranlı Katlanabilir Telefonu, 10x Yakınlaştırmaya Sahip Olacak

Katlanabilir akıllı telefonlar günümüz teknoloji aleminin gündemine oturdu. Ne var ki teknolojimiz şu an için bu tür akıllı telefonlar için tam olarak yeterli değil. Cihazların katlanabilir olması için kullanılan menteşeler sebebiyle katlanabilir akıllı telefonlar fazlasıyla kalın oluyor ve bu da cihazların tasarım hanesine bir eksi olarak yazılıyor.

Geçtiğimiz gün Sony hakkında ortaya çıkan yuvarlanabilir ekranlı katlanabilir akıllı telefon çalışmaları artık tamamen doğrulandı. Bugün açığa kavuşan bir bilgiye göre Sony'nin uzun zamandır üzerinde çalışıyor olduğu bu akıllı telefon Sony'nin efsane Xperia serisine dahil olacak.

Cihazın ekran tedarikinin LG tarafından sağlanacağı belirtilirken bu tasarıma Sony, "nautilus tasarım" ismini veriyor. LG'nin CES 2018 fuarında tanıttığı 65 inçlik katlanabilir ekranlı akıllı televizyonun cebe sığacak kadar küçültülmüş versiyonu olacağı düşünülen Sony'nin katlanabilir akıllı telefonu birçok yeni teknolojiyi de bünyesinde barındıracak.

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 (prototipte SD 710 kullanılıyor, cihaz büyük ihtimalle Snapdragon 855 ile piyasaya sürülecek) yonga setinden alacak olan Sony Xperia cihaz, beklenen X50 modem sayesinde 5G bağlantılara da destek verecek.

Yukarıdaki fotoğraftaki ekran Samsung'a aittir.

Kamera modülü içerisinde tam 10 kat yakınlaştırma (10x zoom) yapabilen bir sensör kullanılması beklenirken batarya tarafında ise 3.220 mAh kapasiteli bir (sadece 1 batarya) batarya kullanıldığı görülüyor. Batarya kapasitesinin diğer katlanabilir akıllı telefonlara göre çok düşük olmasının cihazın tasarımının ince tutulabilmesine olanak tanıdığı düşünülüyor.

Sony Xperia katlanabilir akıllı telefonun önümüzdeki aralık ayında veya 2020'nin başlarında duyurulması bekleniyor.