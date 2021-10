Sony, Bluepoint Games'i PlayStation Stuidos bünyesine kattı

Bir süredir beklenen satın alma nihayet gerçekleşti. PlayStation, Bluepoint Games'i bünyesine kattığını duyurdu. PlayStation Studios'un başındaki isim olan Hermen Hulst gelişmeyi PlayStation'ın internet sitesi üzerinden duyurdu.

PlayStation'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise "PlayStation Studios ailesinin bir sonraki üyesiyle tanışın…" şeklinde oldu ve Bluepoint Games'in oyunlarını içeren bir video paylaştı.

SEKTÖRDEKİ KALİTELİ İŞLERİYLE KENDİNE BİR İSİM İNŞA ETTİ

Büyük beğeni toplayan yeniden yapımların geliştiricileri PlayStation Studios ailesine katılıyor. Hermen Hulst, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bugün, PlayStation Studios'un uzun süredir iş ortağı olan Bluepoint Games'in eklenmesiyle yeniden büyüdüğünü duyurmaktan heyecan duyuyorum! Demon's Souls'un olağanüstü PS5 yeniden yapımından Shadow of the Colossus'un ve Uncharted : The Nathen Drake Collection gibi hayranların favorilerinin remaster'larına kadar Bluepoint, sektördeki en yüksek kaliteli remaster'lardan ve yeniden yapımlardan bazılarını oluşturarak kendine bir isim inşa etti.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Bluepoint, projelerinin her biriyle konsol belirleyici görseller ve oynanış konusunda çıtayı yükseltti ve stüdyonundünya inşası ve karakter yaratma konusundaki engin uzmanlığı gelecekteki PlayStation Studios mülkleri için büyük bir artı olacak.

PlayStation Studios ailesine hoş geldiniz, Bluepoint!"

Hulst, Bluepoint'in Sony'nin portföyüne neler getirdiğine ilişkin internet sitesindeki yazısında, "Projelerinin her biriyle Bluepoint, konsol belirleyici görseller ve oynanış konusunda çıtayı yükseltti ve stüdyonun dünya inşası ve karakter oluşturma konusundaki engin uzmanlığı gelecekteki PlayStation Studios mülkleri için büyü bir artı olacak." dedi.

ORİJİNAL FİKİRLER ÜZERİNDE ÇALIŞACAKLAR

Satın alımla birlikte stüdyonun sıradaki oyunu hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı. IGN'e konuşan Bluepoint Games Başkanı Marco Thrush, bundan sonra orijinal fikirler üzerinde çalışmak istediklerini, yani remaster veya remake projelere en azından şimdilik ara vereceklerini açıkladı

"PLAYSTATION STUDIOS İLE BENZER KÜLTÜRLERE SAHİBİZ"

Bluepoint Games'in başkanı Marco Thrush ise yaptığı açıklamada: "PlayStation Studios'a resmen katıldığımız için çok heyecanlıyız!

Austin, Teksas, 2006'da stüdyoyu ilk kurduğumuz andan itibaren Bluepoint'in ana üssü oldu ve şu anda 70'e yakın süper yetenekli yaratıcıdan oluşan ve büyüyen bir ekibiz. Stüdyo son 15 yılda kesinlikle büyümüş olsa da, kültürel inançlarımız aynı kaldı. Kültüre odaklanmak başarımızda etkili oldu ve PlayStation Studios'un benzer bir kültür ve vizyonu paylaşması bizi heyecanlandırıyor.

PlayStation'ın böyle ikonik bir oyun kataloğu var ve bizim için oyunların bazı başyapıtlarını yeni oyunculara getirmekten daha iyi bir şey olmadı. PlayStation Studios'un bir parçası olmak, ekibimizin kalite çıtasını daha da yükseltmesine ve PlayStation topluluğu için daha da etkili deneyimler yaratmasına güç katıyor.

Yıllar boyunca bizi destekleyen herkese teşekkürler – Bluepoint Games için bu sonraki bölümde size daha şaşırtıcı oyunlar getirmek için sabırızlanıyoruz!" şeklinde ifadelerine yer verdi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri