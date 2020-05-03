Sonos Yeni Hoparlörünü Piyasaya Sunmaya Hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sonos Yeni Hoparlörünü Piyasaya Sunmaya Hazırlanıyor

Sonos Yeni Hoparlörünü Piyasaya Sunmaya Hazırlanıyor
03.05.2020 21:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:32

Aylar önce ilk kablosuz hoparlörünü piyasaya sunan Sonos, ikinci ürününü piyasaya sunmak için hazırlanıyor.

Aylar önce ilk kablosuz hoparlörünü piyasaya sunan Sonos, ikinci ürününü piyasaya sunmak için hazırlanıyor. Yeni hoparlörde güç çıkış noktası ve HDMI bağlantı noktası görünmüyor. Bu çıkışların nereye gömüldüğü ise henüz bilinmiyor. Teknolji gurusu Dave Zatz'ın internet sitesinde yayınlanan görüntülere göre şimdilik yeni hoparlörün siyah ve beyaz renkleri var gibi görünüyor.

Zatz, Sonos'un yeni ürününün farklı bir stile sahip olduğunu, Dolby Atmos ses teknolojisine sahip olacağı ile ilgili söylentilerin dolaşmaya başladığını söylüyor. Güç çıkış noktasının ve HDMI bağlantısının görünmemesi ile ilgili olarak ise Zatz, hoparlörün arka kısmıyla ilgili görüntülerin henüz paylaşılmadığını, ek bağlantı noktaların ve çıkış noktalarının gömülü şekilde tasarlanmış olabileceğini belirtiyor.

Sonos Yeni Hoparlörü ile İlgili Söylentiler Gelmeye Devam Ediyor

Piyasaya sunulduğu günden beri herhangi bir güncelleme almayan Sonos hoparlörlerin, 2020 versiyonları ile Apple AirPlay 2 desteğine sahip olması bekleniyor. 9to5 Mac'in raporuna göre Sonos, Play: 5 wireless hoparlör ve Subwoofer hoparlörlerini de piyasaya sunmak için hazırlanıyor.

Sonos, haziran ayında piyasaya sunmayı planladığı S2 modelinin özelliklerini paylaşmıştı. Şimdiye kadar piyasaya sunulan hoparlörlerin CD kalitesinde ses çıkışına sahip olduğu belirtilirken Sonos S2'nin daha yüksek çözünürlüklü ses çıkışına sahip olacağı söylenmişti. Yenilenen yazılım temelleriyle yeni hoparlörün, Amazon Echo Studyo ile eş Hi-Fi'ye sahip olması bekleniyordu.

Kişisel deneyimlere daha fazla ağırlık vereceği söylenen S2'nin ardından Sonos'un yeni hoparlörü ile ilgili söylentiler gelmeye başladı. Yeni ürünle ilgili henüz yeterli bilgi bulunmuyor. Lansman sürecinin ise koronavirüsü salgınından etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Haber
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Haber
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Haber
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi Haber
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmedi
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi operasyon geçirmedi
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanı erken okundu
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Hatice Çarpar Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ersun Yanal Şenol Güneş Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Kim Jong Un
Şu an buradasınız: Sonos Yeni Hoparlörünü Piyasaya Sunmaya Hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 23:01:08. #1.14#
title