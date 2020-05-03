Sonos Yeni Hoparlörünü Piyasaya Sunmaya Hazırlanıyor

Aylar önce ilk kablosuz hoparlörünü piyasaya sunan Sonos, ikinci ürününü piyasaya sunmak için hazırlanıyor.

Aylar önce ilk kablosuz hoparlörünü piyasaya sunan Sonos, ikinci ürününü piyasaya sunmak için hazırlanıyor. Yeni hoparlörde güç çıkış noktası ve HDMI bağlantı noktası görünmüyor. Bu çıkışların nereye gömüldüğü ise henüz bilinmiyor. Teknolji gurusu Dave Zatz'ın internet sitesinde yayınlanan görüntülere göre şimdilik yeni hoparlörün siyah ve beyaz renkleri var gibi görünüyor.

Zatz, Sonos'un yeni ürününün farklı bir stile sahip olduğunu, Dolby Atmos ses teknolojisine sahip olacağı ile ilgili söylentilerin dolaşmaya başladığını söylüyor. Güç çıkış noktasının ve HDMI bağlantısının görünmemesi ile ilgili olarak ise Zatz, hoparlörün arka kısmıyla ilgili görüntülerin henüz paylaşılmadığını, ek bağlantı noktaların ve çıkış noktalarının gömülü şekilde tasarlanmış olabileceğini belirtiyor.

Sonos Yeni Hoparlörü ile İlgili Söylentiler Gelmeye Devam Ediyor

Piyasaya sunulduğu günden beri herhangi bir güncelleme almayan Sonos hoparlörlerin, 2020 versiyonları ile Apple AirPlay 2 desteğine sahip olması bekleniyor. 9to5 Mac'in raporuna göre Sonos, Play: 5 wireless hoparlör ve Subwoofer hoparlörlerini de piyasaya sunmak için hazırlanıyor.

Sonos, haziran ayında piyasaya sunmayı planladığı S2 modelinin özelliklerini paylaşmıştı. Şimdiye kadar piyasaya sunulan hoparlörlerin CD kalitesinde ses çıkışına sahip olduğu belirtilirken Sonos S2'nin daha yüksek çözünürlüklü ses çıkışına sahip olacağı söylenmişti. Yenilenen yazılım temelleriyle yeni hoparlörün, Amazon Echo Studyo ile eş Hi-Fi'ye sahip olması bekleniyordu.

Kişisel deneyimlere daha fazla ağırlık vereceği söylenen S2'nin ardından Sonos'un yeni hoparlörü ile ilgili söylentiler gelmeye başladı. Yeni ürünle ilgili henüz yeterli bilgi bulunmuyor. Lansman sürecinin ise koronavirüsü salgınından etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor.