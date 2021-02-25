Soner Sarıkabadayı kimdir? Soner Sarıkabadayı hayatı ve biyografisi! Soner Sarıkabadayı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Soner Sarıkabadayı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Soner Sarıkabadayı hakkında merak edilenler. Soner Sarıkabadayı hayatı ve biyografisi. Soner Sarıkabadayı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Soner Sarıkabadayı merak konusu oldu. İşte Soner Sarıkabadayı hakkında merak edilen Soner Sarıkabadayı kimdir, Soner Sarıkabadayı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SONER SARIKABADAYI KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Aralık 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli:Kahramanmaraş

Boy: 1,84 m

Soner Sarıkabadayı 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Güngör, babasının adı Hasan'dır. Perihan ve Zafer adında 2 kardeşi vardır. 4 yaşına kadar ailesiyle Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, daha sonra ailesi ile Mersin'e yerleşmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini de Mersin'de tamamlamıştır. Üniversite hayatına İstanbul'da devam etmiştir ve İstanbul'a yerleşmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat bölümünü okuyorken müziğe olan ilgisinden dolayı klasik gitar dersleri almaya başlar. 2008 yılında sınavlara giren Sarıkabadayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar bölümünü kazanır ve aynı yıl bu bölümden mezun olur.

İlk albümünü 2001 yılında çıkartmıştır. Albümün adı "Kara"dır. Bu albümden istediği başarıyı elde edemeyen Soner Sarıkabadayı, 2009 yılında çıkardığı Buz adlı albümüyle büyük başarı elde etmiş ve kendini yükseltmiştir. 2010 yılında Pas ve Sadem adlı albümlerini çıkartmıştır. Soner Sarıkabadayı müzikteki yeteneği ile Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olmuştur. Söz yazarlığı da yapan Sarıkabadayı, sanatçılara verdiği besteleri ile de ses getirmiştir.

Albümleri

• Kara

• Sadem

• Trio

• Taş (Extended)

Derleme Albümleri

• SRKBDY Best Hits (2016)

Teklileri ve EP'leri Soner Sarıkabadayı kimdir? Soner Sarıkabadayı hayatı ve biyografisi! Soner Sarıkabadayı kaç yaşında, nereli?

• Buz

• Pas

• Sadem

• İtiraz

• Tuzlu Su

• İnsan Sevmez Mi?

• Kutsal Toprak

• Yara Bandı

• Unuttun Mu Beni (feat. Ozan Çolakoğlu)

• Taş

• Bitanem Deme Bitanem

• O Konu (feat. Röya)

• Tekamül

• Gel De Uyu

• Boza Boza

• Tarifi Zor

• Nerede Kalmıştık?

• Akustikler 1

• Ölümüne

• Delalım

• Kolay Olmayacak

• Bi Sen Gibisi

• Rahat Rahat