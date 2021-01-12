Sondakika deprem mi oldu? Denizli'de deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta oldu?
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Sondakika deprem mi oldu? Denizli'de deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta oldu?

12.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:42
Sondakika deprem mi oldu? Denizli'de deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 12 Ocak Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Sondakika deprem mi oldu? Denizli'de deprem kaç şiddetinde?

AFAD ve Kandilli verilerine göre 12 Ocak 2021 Salı günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

SONDAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Denizli'de deprem oldu. Şiddet 4.0 olarak açıklandı.

Sondakika deprem mi oldu? Denizli'de deprem kaç şiddetinde?

DENİZLİ'DE DEPREM SAAT KAÇTA OLDU?

Denizli'de gerçekleşen deprem, 09.30'de oldu. Yerin 7.24 derinliğinde gerçekleşen deprem kendini hissettirdi.

Sondakika deprem mi oldu? Denizli'de deprem kaç şiddetinde oldu, saat kaçta oldu?
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