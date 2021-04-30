Son Yaz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Son Yaz 18. bölüm full izle! Son Yaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akgün, Gökhan'ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan'ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan'ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün'e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan'ı Akgün'le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan'ın Akgün'ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur'un Akgün'le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan'ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih'i gözaltına almış olsa da Serap'ın tanıklığı Fatih'in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim'in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

Akgün'ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur.Canan, Selim'in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Selim ise Fatih'in üzerine daha kararlı giderek Korhan'ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz'ın Eray'ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner deGökhan'ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur'un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

Selçuk'un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin'in babası Boran Yaman'ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman'ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih'i Selim'in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün'ün DNA'sını alıp Selim'den test için ricacı olur. Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.

SON YAZ CANLI İZLE (20.00)

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