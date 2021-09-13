Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz 2. sezon fragmanı izle! - Haberler
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Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz 2. sezon fragmanı izle!

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Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz 2. sezon fragmanı izle!

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un yazdığı Son Yaz dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz 2. sezon fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı kimdir? Son Yaz konusu ve oyuncuları kimler?

Birce Akalay'ın da yeni sezonda Son Yaz dizisine katılmasıyla birlikte ekranlarda ne zaman yer alacağı merak konusu oldu. Peki, Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz 2. sezon fragmanı izle! Son Yaz yeni bölüm fragmanı kimdir? Son Yaz konusu ve oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SON YAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

FOX'un sevilen dizisi "Son Yaz"ın ikinci sezonu fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yayın tarihi merak konusu oldu. Son Yaz 18 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor. Çıktıkları o son yolculukta yaşananlar sonrasında 'bundan böyle sen ve ben diye bir şey yok' cümlesiyle yolları tamamen ayıran Akgün ve Selim için artık geri dönüş yoktur.

Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz 2. sezon fragmanı izle!

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Son Yaz yeni sezonda ünlü oyuncu Birce Akalay Sare karakteriyle diziye dahil oluyor.

Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz 2. sezon fragmanı izle!

Son Yaz'ın kadrosunda ayrıca Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz 2. sezon fragmanı izle!

SON YAZ KONUSU NEDİR?

Akgün, kirli bir dünyanın içinde büyüyen bir gençtir. Onun yolu beklenmedik bir zamanda idealist bir savcı olan Selim Kara ile kesişir. Akgün'ün hapishaneden olan babası Selçuk Taşkın, oğlunun savcının koruması altına alınması karşılığında Kara'nın suç örgütünü çökertecek davasında tanıklık yapacağını söyler.

Son Yaz ne zaman başlıyor? Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz 2. sezon fragmanı izle!

Tam da bu sırada ailevi sorunlarıyla boğuşan Selim, Akgün'ü Çeşme Adalet Sitesi'nde yaşayan ailesinin yanına götürmek zorunda kalır. Ancak Akgün'ün ailenin içine girmesi, herkesin hayatının değişmesine neden olur.

SON YAZ 2. SEZON FRAGMANI İZLE!

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