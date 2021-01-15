Son Yaz hangi gün, hangi kanalda? Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz konusu ve oyuncuları nedir?

Son Yaz dizisinin ve konusu, dizisinin ilk bölümüyle beraber izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlanan ve yayın hayatına yeni başlayan Son Yaz dizisinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Son Yaz hangi gün, hangi kanalda? Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz konusu

Son Yaz dizisinin konusu ve oyuncuları 1. bölümüyle merak konusu oldu. Tanıtımları günler öncesinden yapılan Son Yaz oyuncu kadrosu ve sahneleriyle sosyal medyaya da konu olmuştu.Son Yaz 3. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz dizisi konusu hakkında detaylar..

SON YAZ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim ve Akgün, Adalet Sitesi'ne, Canan'ın evinin tam karşısına taşınmıştır. Kara ailesinden sadece Altay, Selim'in bu sürprizini mutlulukla karşılarken, Canan ve Yağmur, kendilerini kandırılmış hissetmektedirler. Canan, Selim'in onun kararlarına hiç saygı duymadığını anladığından, Selim'e çok öfkelidir ve öfkesini içinde artık tutamamaktadır. Selim'e, onun oyununa gelmeyeceğini, onun için yalan söylemeyeceğini söyler. Ailecek bir araya geldikleri ilk gün çocuklar boşanacaklarını öğreneceklerdir. Selim, Canan'ı bu defa ikna etmenin hiç kolay olmayacağını fark eder. Tanıdığı en mutlu çiftten, Emel ve Metin'den ona yardım etmelerini ister. Emel, kız kardeşinin tarafını tutarken Metin, bacanağı Selim'e gizliden de olsa yardım edecektir.

SON YAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SON YAZ GENEL KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON YAZ OYUNCULARI

Son Yaz dizisi, 1 Ocak Cuma yani bu akşam ilk bölümü ile Fox TV ekranında izleyicilerle buluşacak. Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yan karakterlerinde de güçlü isimler bulunuyor. Sinan Tuzcu, Emre Karayel, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin gibi isimler birlikte aynı sette buluştu. Son Yaz bir aile hikayesi ve izleyiciler kendi hayatlarını da bu yapımda bulacak. Dizinin hikayesinde olması gerektiğinden daha fazla bir karmaşa görmeyeceksiniz. Yani hayatın genel akışıyla uyumlu bir çizgide ilerleyecek.

Alperen Duymaz - Akgün Gökalp

Ali Atay - Selim Kara

Funda Eryiğit - Canan Kara

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur Kara

Emre Karayel - Fatih Doğanay

Sinan Tuzcu - Metin Yaman

Şebnem Dönmez - Serap Gök

Arif Pişkin - Selçuk Taşkın

Halil Babür - Soner Sancaktar

Sezer Koç - Emel Yaman

Yasemin Yazıcı - Naz Yaman

Erdem Şanlı - Kaan Gök

Sarp İkiler - Arda Ateş

Ata Nedim Arman - Altay Kar

Yunus Narin - Eray Duraner

Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu