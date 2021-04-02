Son Yaz canlı izle! Son Yaz FOX TV canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle!

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün aklanmıştır. Ve artık onun için yeni bir hayat başlıyordur. Selim ve Selçuk Taşkın'a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ve Eray'la ortak olduğu mekânı canlandırmaya karar verir. İstanbul'dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekânlarında konser vermesi için ikna eder.

Yağmur, Akgün'ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün'den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almaya pek niyeti yoktur. Diğer taraftan Akgün, Selim'le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur'a yaklaşamayacağını bilir ancak kendisine hâkim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir.

Selim ise Akgün'le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal'i yakalar. Selim'in hikayesindeki boşluklar, inandırıcılığını sorgulatır ve süregelen soruşması kapsamında bu olayı da araştırması için bir muhakkik atanır. Canan, Selim'in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yağmur, Akgün'ün evlilik çıkışına çok şaşırmıştır. Akgün, Yağmur'u rahatlatır. Hemen evlenmekten bahsetmemekte, ancak ilişkilerini Yağmur'un ailesine açıklarken niyetlerinin bu olduğunu söyleyerek açıklamak istemektedir. Yağmur, anne ve babasının tepkisinden çekinse de Akgün'ün hevesini kırmak istemez. Kafasında soru işaretleri olmasına rağmen Akgün'ün heyecanına katılır ve babasına durumu açıklamadan önce kendisine de haber vermesini ister. Akgün, Selim'in yanında olduğu her dakika arkasından iş çeviriyor gibi hissettiğinden rahatsız olur ve hiç olmayacak bir yerde Yağmur'la evlenmek istediğini Selim'e söyleyiverir.

Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor durumdadır. Fotoğraflar sızdırılırsa itibarı büyük zarar görecektir. Halil Sadi, Selim'in Cemal'i sıkıştırıp, elindeki kanıtı alamaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Selim, Canan'ı tehlikeye atmak istemez ve ilk defa bir işin peşini bırakmaya karar verir. Ancak Canan kendi üzerine oynanmasına çok sinirlenmiştir ve Selim'den durmamasını ister. Bu sırada Selim'e atanan muhakkik gelir. Selim'e karşı keskin ön yargıları olan muhakkik, Canan'ın da olayda parmağı olduğunu düşünmektedir.

Selim ve Canan başlarındaki dertleri savuşturmaya çalışırken, Akgün ve Yağmur'un evlilik çıkışıyla karşı karşıya gelirler.

SON YAZ CANLI İZLE (20.00)

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