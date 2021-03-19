Son Yaz canlı izle! Son Yaz Fox canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son Yaz canlı izle! Son Yaz Fox canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle!

19.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:17
Son Yaz canlı izle! Son Yaz Fox canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle!

Ekranları sevilen dizisi Son Yaz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Son Yaz dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Son Yaz canlı izle! Son Yaz Fox canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Son Yaz canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Son Yaz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Son Yaz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Son Yaz canlı izle, Son Yaz Fox canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Son Yaz canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele gördükten sonra Akgün'e keseceği ceza bu defa daha farklı olacaktır. Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamak ister. Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'ün peşinde dolaşması Canan ve Selim'in de arasını bozacaktır.

Akgün'e kurulan komplo hayata geçmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır. Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır. Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anlar. Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde artık çok geçtir.

Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını bildiği için kendi yöntemleri ile üzerine gitmeye kalkar. Fakat olaylar Akgün'ün planladığı gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir. Yağmur Akgün'ün büyük bir yanlışa düşmesini engelleyebilecek midir?

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, kendisine teslim olan Akgün'ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün'ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır. Selim ani bir kararla, Akgün'ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün'ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.

Bu defa Selim'in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur'un, Akgün'ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.

Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz. Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.

Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol ararken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim'in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün'ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün'ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olurken, Akgün bundan sonraki hayatının sürekli saklanarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşir. Akgün, umutsuzluğa kapıldığında, bu durumdan kurtulmak için harekete geçmekten başka şansı olmadığını anlar.

SON YAZ CANLI İZLE (20.00)

SON YAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SON YAZ SON BÖLÜM İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Ünal Karaman Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Yaz canlı izle! Son Yaz Fox canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz full HD canlı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:18:58. #1.14#
title