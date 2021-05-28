Son Yaz Canlı izle! FOX TV Son Yaz 20. bölüm canlı izle! 28 Mayıs Son Yaz full HD Canlı izle

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Son Yaz, 28 Mayıs 2021 tarihinde FOX TV 'de 20. bölümüyle ekrana geliyor. Ekranların sevilen dizisi Son Yaz bugün FOX TV'de 20.00'de yeni bölümü yayınlanacak. Son Yaz canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Son Yaz 20. bölüm canlı izleme linki! Son Yaz yeni bölümde neler olacak? Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz dizisi canlı izle! FOX TV Son Yaz izle! Son Yaz Canlı izle! 28 Mayıs Son Yaz full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

SON YAZ 20. BÖLÜM ÖZETİ

Akgün Yağmur' a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan'la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan'ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşarlar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlamıştır bile. Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan'ın durumu ise daha ciddidir. Gökhan için şimdilik tehlike geçmiştir. Akgün ve Selim olayın peşine düşerken Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim'e sakladığı için kızar. Selim'in görevden el çektirildiği haberi gelince Akgün'e daha fazla iş düşecektir. Akgün Soner ve Eray'ın yardımıyla sabotajcının peşine düşer. Kim olduğunu öğrendiği anlarda ise Gökhan, Yağmur'un olayı hatırlamak üzere olduğunu fark etmiş olup ona yanaşır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer.

Korhan'ın cezaevinde öldürülmesi üzerine Aycan yıkılır. Aycan'a insani bir iyilik olarak Ezgi tarafından gerekli izinlerle kadının cenazeye katılmasını sağlanacaktır. Aycan'ı taşıyan konvoya saldırı olur. Yaşanan çatışma da Ezgi yaralanır, Aycan ise kaçar.

Deniz, Tekin'e dizinin yurt dışı satışlarıyla ilgili yeni bir iş ayarlamıştır. Tekin, bu iş için Ukraynalı bir ekibi misafir edecektir. Ukraynalıların hırsızlığa uğraması üzerine olay Tekin'in başına patlayacaktır.

SON YAZ 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!