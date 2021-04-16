Son Yaz canlı izle! FOX TV Son Yaz 16. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz full canlı izle! Son Yaz 14. Bölümde neler oldu?

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Son Yaz dizisi bu akşam yeni bölüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Son Yaz canlı izle! Son Yaz FOX canlı izle! Son Yaz son bölümde neler oldu? Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz 15. bölüm izle! Son Yaz canlı izle! Son Yaz FOX Tv izle! Son Yaz dizisi konusu nedir? Son Yaz canlı izle! FOX TV Son Yaz 15. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz 14. Bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akgün ve Yağmur ayrılık sonrası yeni duruma alışmaya çalışmaktadırlar ama ikisi de acı çekmektedir. Akgün eline geçen fotoğrafın arkasında yatan hikâyenin peşine düşer ve ilk olarak Selim'i babasıyla görüşmek için ikna eder. Ama Selçuk Taşkın'ın fotoğrafa verdiği tepki çok sert olur. Akgün'ün içindeki şüphe artar. Kaan, Yağmur ve Akgün'ün ayrıldığını duyunca bu fırsatı kaçırmaz ve Yağmur'a yakınlaşmaya çalışır. Kaan'ın bu hamlesini öğrenen Akgün hesabını sormak üzere soluğu Kaan'ın yanında alır. Kaan ve Akgün arasında çıkan kavga; Fatih, Serap, Canan ve Selim'in de bulaşmasıyla adli bir vakaya dönüşür. Kavgayı fırsata çeviren Fatih, Akgün'ü mahkemeye verir. Selim ve Canan, Akgün'ü tutuklanmadan kurtarmak için birlikte harekete geçerler. Akgün'ün avukatlığını Canan üstlenir. Bu arada Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'yi aradığını öğrenen Selim bunun hesabını sormak için Selçuk'a gittiğinde sürpriz bir gerçeği öğrenecektir.

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SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur. Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

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