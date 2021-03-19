Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 12. yeni bölüm canlı izle! Son Yaz yeni bölümde neler olacak?

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SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Selim, kendisine teslim olan Akgün'ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün'ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır. Selim ani bir kararla, Akgün'ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün'ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.

Bu defa Selim'in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur'un, Akgün'ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.

Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz. Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.

Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol ararken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim'in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün'ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün'ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olurken, Akgün bundan sonraki hayatının sürekli saklanarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşir. Akgün, umutsuzluğa kapıldığında, bu durumdan kurtulmak için harekete geçmekten başka şansı olmadığını anlar.

SON YAZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Son Yaz 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele gördükten sonra Akgün'e keseceği ceza bu defa daha farklı olacaktır.Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamak ister. Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'ün peşinde dolaşması Canan ve Selim'in de arasını bozacaktır.

Akgün'e kurulan komplo hayata geçmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır. Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır. Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anlar. Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde artık çok geçtir.

Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını bildiği için kendi yöntemleri ile üzerine gitmeye kalkar. Fakat olaylar Akgün'ün planladığı gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir. Yağmur Akgün'ün büyük bir yanlışa düşmesini engelleyebilecek midir?

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

Şebnem Dönmez - Serap

Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

Yunus Narin - Eray

Cengiz Okuyucu - Ahmet