Son Yaz 7 Mayıs Cuma bugün 19. yeni bölüm yok mu? Bu hafta Son Yaz yok mu, yeni bölümü neden başlamadı, ne zaman başlayacak?

Son Yaz dizisi bugün ekranlara gelmiyor mu? Son Yaz neden yok, ne zaman başlayacak? Fox TV yayın akışında bugün Son Yaz yer almadı. Bunun ardından Son Yaz bitti mi, neden yok merak edildi. Peki Son Yaz final mi oldu, Son Yaz ne zaman, saat kaçta başlayacak? Son Yaz 19. bölüm ne zaman? Son Yaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin beğenilen dizisi Son Yaz ne zaman, saat kaçta başlayacak merak ediliyor. 7 Mayıs Cuma dizinin yeni bölümü yayınlanacak mı, neden ekranlara gelmedi araştırılıyor. Son Yaz ne zaman? Son Yaz saat kaçta başlayacak? Son Yaz yeni bölümü bugün yayınlanacak mı? Son Yaz bitti mi, neden yayınlanmadı? Son Yaz 7 Mayıs Cuma bugün 19. yeni bölüm yok mu? Bu hafta Son Yaz yok mu, yeni bölümü neden başlamadı, ne zaman başlayacak?

SON YAZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.

7 MAYIS CUMA BUGÜN SON YAZ YOK MU?

Son Yaz dizisi bu hafta koronavirüs vakaları nedeniyle yayınlanmayacak. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili #SonYaz Ailesi'ne duyurumuz var! Sağlıklı günlerde görüşmek üzere..."

"Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere!"

Koronavirüs nedeniyle dizinin 19. bölümü bugün ekranlara gelemeyecek. Yeni bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor.

SON YAZ FİNAL Mİ YAPTI?

Son Yaz dizisinin yeni bölümü bugün koronavirüs nedeniyle yayınlanmayacak. Yani dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin yeni bölümleri haftaya yayınlanmaya devam edecek. Bu hafta koronavirüs dolayısıyla yeni bölümü yayınlanmayacak.

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Alperen Duymaz : Akgün Gökalp Taşkın

Ali Atay : Selim Kara

Funda Eryiğit : Canan Kara

Hafsanur Sancaktutan : Yağmur Kara

Sinan Tuzcu : Metin Yaman

Şebnem Dönmez : Serap Gök

Arif Pişkin : Selçuk Taşkın

Halil Babür : Soner Sancaktar

Sezer Koç : Emel Yaman

Yasemin Yazıcı : Naz Yaman

Erdem Şanlı : Kaan Gök

Ata Nedim Arman : Altay Kara

Yunus Narin : Eray Duraner

Sarp İkiler : Arda Ateş

Cengiz Okuyucu : Ahmet Tunalı

Emre Karayel : Fatih Doğanay

Olgun Toker : Gökhan Şen