Son Yaz 5. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz son bölüm izle!

FOX TV'nin yeni dizisi Son Yaz, dizinin ilk bölümünün ardından izleyenlerin dikkatini çekti. Çekimleri geçtiğimiz aylardan başlayan ve yayın hayatına yeni giren Son Yaz dizisi hakkında merak edilenler arasında Son Yaz konusu nedir? Son Yaz dizisinin oyuncuları kimlerdir? Son Yaz ne zaman, hangi kanalda? Son Yaz 5. yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz ne zaman, saat kaçta? Son Yaz konusu nedir? Son Yaz son bölüm izle!İşte detaylar haberimizde...

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

SON YAZ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Son Yaz dizisi her Cuma saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır.

SON YAZ 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil Sadi, Akgün'den Selim'in elindeki tanık Latif Coşkun'un yerini bulmasını ister. Karşılığında onun yurtdışına gitme isteğini yerine getireceğine söz verir. Yağmur, Kaan'dan ayrıldığı için üzgündür. Kaan ise dağılmış haldedir. Bu ayrılık iki anneyi karşı karşıya getirecektir. Bu arada Metin, Serap'ın kendisine tepkili olduğunu fark eder ve nedenini öğrenmeye çalışır. Selim ise yokluğunda Fatih'in kendi ailesiyle çok iç içe olmasını içine sindirememektedir. Üstüne Fatih'in Canan'a iş teklifini de duyunca deliye döner ve Fatih'in ofisine yaptığı bir ziyaretle teklifi geri çekmesi için ona baskı yapar. Ancak Canan'ın işe dönme konusunda ne kadar hevesli olduğunu görünce yaptığından pişmanlık duyan Selim, Canan için harekete geçer. Selim'in sevdikleri için verdiği çabayı gören Akgün çok etkilenir. Selim'e ihanet etmekle etmemek arasında, karar vermek zorunda kalacağı bir eşiktedir artık.

SON YAZ SON BÖLÜM İZLE!

SON YAZ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştır. Haberimizden izleyebilirsiniz.

SON YAZ 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!