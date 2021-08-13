Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak? Son Yaz yeni sezon ne zaman? Son Yaz 2. sezon hangi ay başlıyor?

Yaz tatil sezonunun yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte vatandaşlar yeni dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Yeni sezonu ne zaman başlayacak diziler arasında ekranların en beğenilen dizilerinden birisi olan Son Yaz oldu. Peki, Son Yaz yeni sezonu ne zaman, hangi gün başlıyor? Son Yaz 2. sezonu ne zaman başlayacak? Son Yaz yeni sezon yayın tarihi açıklandı mı? Tüm bilgiler sizlerle...

Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Son Yaz oldu. Peki, Son Yaz yeni sezon ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Son Yaz ikinci sezon hangi ay, gün başlıyor? Son Yaz 2. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlayacak? Ekim ayında mı başlayacak? Son Yaz ne zaman başlayacak?

SON YAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Twitter resmi hesabında son yapılan paylaşım ise şu şekilde:

Buna göre resmi hesapta en son bugün yani 13 Ağustos'ta paylaşım yapılmıştır. Dediğimiz gibi dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak açıklama yapılmadı. Fakat yaz sezonunun bitmesiyle birlikte Eylül-Ekim ayları gibi dizinin 2. sezonunun başlaması bekleniyor.

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.

Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir. Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir

SON YAZ OYUNCULARI KİMLER?

Akgün Gökalp Taşkın (Alperen Duymaz)

Selim Kara (Ali Atay)

Canan Kara (Funda Eryiğit)

Yağmur Kara (Hafsanur Sancaktutan)

Fatih Doğanay (Emre Karayel)

Metin Yaman (Sinan Tuzcu)

Serap Gök (Şebnem Dönmez)

Selçuk Taşkın (Arif Pişkin)