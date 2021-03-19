Son Yaz 12. bölüm fragmanı izle! FOX TV Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 11. bölüm izle

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SON YAZ 11. bölüm FULL İZLE!

Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında 11. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 11. bölümün ardından şimdi de Son Yaz 12. bölüm için araştırmalarına başladılar. Son Yaz 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Son Yaz 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz 12. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON YAZ 12. BÖLÜMFRAGMANI İZLE

Son Yaz 12. bölüm 1. fragman

SON YAZ 12. BÖLÜM ÖZETİ

Selim, kendisine teslim olan Akgün'ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün'ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır. Selim ani bir kararla, Akgün'ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün'ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.

Bu defa Selim'in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur'un, Akgün'ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.

Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz. Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.

Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol ararken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim'in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün'ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün'ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olurken, Akgün bundan sonraki hayatının sürekli saklanarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşir. Akgün, umutsuzluğa kapıldığında, bu durumdan kurtulmak için harekete geçmekten başka şansı olmadığını anlar.

Son Yaz 12. bölüm 2. fragman

SON YAZ 11. BÖLÜM İZLE

Son Yaz 11. bölümü izlemek için tıklayınız!

SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.