Son veriler ışığında Türkiye ekonomisi ne durumda? Yalçın Karatepe yorumluyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) işsizlik verileri, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın hafta başında yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? Fitch, Türkiye'nin kredi notunu neden düşürdü? Hükümet, Merkez Bankası ihtiyat akçelerine neden gereksinim duyuyor? TCMB Başkanı'nın değişmesinin Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesindeki etkisi ne?

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Türkiye ekonomisine dair gelişmeleri euronews Türkçe için yorumladı. Euronews.com'da Görüntüle