Son Teknoloji Akıllı Kavşaklar Trafiği Rahatlattı

Kilis belediyesi tarafından ilk kez uygulamaya geçirilen Akıllı kavşaklar sayesinde kent merkezindeki trafiği rahatlattı.

Akıllı Kavşakların komuta merkezini Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir ziyaret etti. Fen İşleri Müdürü Azmi Doğuzluoğlu, Belediye Başkanı Hasan Kara ve beraberindekileri bilgilendirdi. Dokuzluoğlu, Kilis genelinde 20 adet sinyalize kavşağımız bulunduğunu ifade ederek, "Bu kavşaklardan 11 tanesi tam adaptif akıllı kavşak 4 tanesi yeşil dalga 1 tanesi bağımsız 1 adet bas-geç yayalar için tasarlanmıştır. Ayrıca 3 adet güneş enerjili flaşör kavşağımız bulunmaktadır. Tam adaptif akıllı kavşaklarımız araç, yoğunluğuna göre yeşil süresini otomatik, olarak uzatmaktadır. Araç sayısı az olan yolda maksimum 9 saniye yeşil verdikten sonra diğer yola yeşil yakmaktadır. Daha önce sabit periyotlarla çalışan bu kavşaklarda araç olsa da olmasa da belirlenen süre boyunca yeşil ışık yakmaktaydı. Ancak yapılan sinyalizasyon ihalesiyle 18 metrelik direkler üzerine takılan balık gözü kameralarla araç yoğunlukları tespit edilip yeşil sürelerindeki artık süreler ortadan kaldırılmıştır. Yeşil dalga kavşaklarda ise Gaziantep' ten gelip İslahiye 'ye giden bir araç hastane kavşağından 65 kilometre hızla devam ettiği sürece güzergah üzerindeki kavşakların hiç birinde kırmızıya yakalanmayacaktır" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ise Trafik ışığı olmayan bir il konumundan trafik ışığının çok olduğu şikayeti olan bir il durumuna geldiklerini ifade ederek, "Bütün büyükşehirlerde nasıl oluyorsa bizde aynısını uygulamaya başladık. Sistemimizi akıllı sisteme getiriyoruz. Bütün istemi buradan kontrol ediyoruz. Sadece Çevre Şehircilik kavşağından günde sadece 48 bin araç geçiyor. Hangi kavşaktan kaç araç geçiyor, takip edebiliyoruz. Bütün kavşaklar birbirine entegre oluyor. Nerede araç sayısı fazlaysa orada yeşil ışık fazla yanacak. Araç sayısı az olan bölgede de kırmızı ışık az yanacak. Sistem kendi içerisinde entegre oluyor. Bizim temel gayemiz, Kilis'i yaşanabilir, büyükşehirler seviyesine getirmektir. Türkiye'de en iyi sistem neredeyse onu Kilis'e getirmeye çalışıyoruz. İnsanlarımız trafikte beklemeden, en kısa sürede gitmek istedikleri yere gitmelerini sağlamaktır. Trafik kazaları olmadan düzenli bir hayat sürmelerini istiyoruz" diye konuştu. - KİLİS