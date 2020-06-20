Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor MAK Danışmanlık tarafından yapılan son seçim anketinde AK Parti 'nin oy oranı yüzde 35.5 olarak belirlendi. Aynı ankette CHP yüzde 25.3, MHP yüzde 10,8, İYİ Parti yüzde 11, HDP ise yüzde 9.3'lük kesimin desteğini aldı.

Erken seçim iddialarının gündemden düşmediği şu günlerde MAK Danışmanlık, Türkiye geneli 30 büyükşehir, 15 il ve ilçelerinde yapmış olduğu araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

HDP BARAJ ALTINDA KALDI

Yapılan araştırmada yarın seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 35.5, CHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 25.3, İYİ Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 11.0, MHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 10.8 olarak belirlendi. Aynı ankette tercihini HPD'den yana kullanacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 9.3'te kaldı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN DURUMU

Ankette Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi de vatandaşlara soruldu. Olası bir seçimde Davutoğlu'na destek vereceklerin oranı 2.9 olurken, Babacan'ı destekleyeceklerin oranı yüzde 2.8 oldu. MAK Danışmanlık'ın anketinde Saadet Partisi yüzde 1.2, diğerleri başlığı altında diğer parti ve bağımsız adaylar ise 1.2 olarak tespit edildi.

AK PARTİ'DEN ANKETLERE TEPKİ GELMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, son dönemlerde yayınlanan anketlerle ilgili yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Aldatıcı bir şey yapıyorlar. AK Parti'nin oylarını düşürüyor. Tamam, nereye gitti bu oylar? Nerede bu oylar? Muhalefet nerede? Bunların tamamının 24 Haziran'dan önce de yaptığı kararsızları yüksek göstermek, oy kullanmayacak olanı yüksek göstermek, AK Parti'nin düştüğünü söylemek. Ama diğerleri çıktı diyemiyor, çıkan bir şey yok. Birinin iktidar olabilmesi için birinin düşmesi, diğerinin yükselmesi lâzım değil mi? Diğerlerinde bir şey yok. Diğeri daha da düşüyor."