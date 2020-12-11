Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor
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Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor

11.12.2020 14:16 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:40
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada seçmenlere "Selahattin Demirtaş yeni parti kursa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Yüzde 7,2'lik kesimin "Evet" yanıtını verdiği araştırmada Demirtaş; Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce gibi isimleri geride bıraktı.

Erken seçim tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ederken ORC Araştırma Şirketi yapmış olduğu son araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

"Seçmenlerin yeni siyasi oluşumlara bakışı" konu başlığıyla yapılan araştırma 8-9 Aralık tarihlerinde 2 bin 900 katılımcı ile yapıldı. Araştırmada katılımcılara Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül ve Selahattin Demirtaş gibi isimlerin parti kurmaları durumunda oy verip vermeyecekleri soruldu.

- Mustafa Sarıgül yeni parti kursa oy verir misiniz?

- Evet %1,1

Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kursa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor

- Selahattin Demirtaş yeni parti kursa oy verir misiniz ?

- Evet %7,2

Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kursa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor

- Muharrem İnce yeni parti kursa oy verir misiniz?

- Evet %3,5

Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kursa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor

- Altan Tan yeni parti kursa oy verir misiniz ?

- Evet %2,3

Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kursa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor

- Ayhan Bilgen yeni parti kursa oy verir misiniz?

- Evet %3,6

Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kursa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:40:22. #1.14#
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