Son Nefesime Kadar Vedat kim? Ertan Saban kaç yaşında, nereli? Ertan Saban dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Vedat kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Ertan Saban kaç yaşında, nereli? Ertan Saban dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR VEDAT KİM?

Vedat, 47 yaşında kasabanın en bilindik en güçlü adamlarından. Ailesi gibi Arnavut kökenlerine sıkı sıkıya bağlı, geleneksel değerlere inanan sert mizaçlı ve inatçı bir adam. Kasabanın hamisi adeta. Birden fazla iş kolunda başarılı bir adam. Babasını genç yaşta kaybedince aile işinin başına geçerek kendi kendine ayakta kalmayı öğrenmiş. Annesi her zaman en büyük koruyucusu ve destekçisi. Bu yüzden annesinin olurunu almadan hiçbir işe kalkışmıyor Vedat.

Annesinin istediği üzerine uzaktan akrabası Hülya'yla evlenir ama hiçbir zaman Hülya'yı çok sevmez. Zaten Hülya doğumdan kısa bir süre sonra amansız bir hastalığa yakalanır ve hayatını kaybeder.

Uzunca bir zaman hayatına aşk girmez Vedat'ın. Kendini işine adamıştır. Annesi her ne kadar oğlunun yeniden 'genç ve doğurgan' bir Arnavut kızıyla evlenmesini istese de Vedat aniden hayatına giren Mihri'den çok etkilenecek ve tadını unuttuğu hisleriyle yeniden yüzleşecek.

VEDAT GERÇEK ADI NEDİR?

Son Nefesime Kadar dizisinde Vedat'ı canlandıran isim Ertan Saban'dır.

ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban (d. 4 Aralık 1977, Üsküp), Makedonyalı Türk oyuncu.

Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son Ali Atay'la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizide rol almaktaydı. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.

2007 yılında Malt grubunun Deprem adlı şarkısının klibinde Demet Evgar ile beraber oynamıştır.

Ertan Saban'ın Oynadığı Diziler

Son Nefesime Kadar/ Vedat/ 2022

Şeref Bey/ Luran/ 2021

Gel Dese Aşk/ Barlas Pusat/ 2020

Avlu/ Oğuz Okan/ 2019

Mehmed: Bir Cihan Fatihi/ Konstantin/ 2018

Kurtlar Vadisi Pusu/ Gölge/ 2015-2016

Mutlu Ol Yeter/ Babür/ 2015

Hatasız Kul Olmaz/ Ferit Has/ 2014-2015

Görüş Günü Kadınları/ Hayalet Ertan/ 2013

Sakarya-Fırat/ Teo/ 2012-2013

Bir Kadın Tanıdım/ Umut/ 2011-2012

Karakol/ Komiser Reşat/ 2011

Kılıç Günü/ Savaş Kızıltan/ 2010/

Elveda Rumeli/ Aleksi/ 2007-2008

Sağır Oda/ Nogayhan Kırımlı/ 2006-2007

Savcının Karısı/ Dursun/ 2005

Azize/ Levent/ 2004

Sultan Makamı/ Palyaço Refik/ 2003

Ertan Saban'ın Oynadığı Filmler

Acı Kiraz/ Stoka/ 2020

Çiçero/ Wellington/ 2019

Limonata/ Sakıp/ 2015

Benimle Oynar mısın?/ Muzo/ 2013

Balkan Is Not Dead/ Mustafa Kemal Atatürk/ 2012

Hayde Bre/ Osman/ 2010

Başka Semtin Çocukları/ Gürdal/ 2008

Gölgesizler/ Cennet'in çocuğu/ 2008

The Net/ Gümrük memuru/ 2006

Kontakt/ Şampiyon/ 2005

Kako ubiv svetec/ Bojan/ 2004

Kako los son/ Ivan/ 2003

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