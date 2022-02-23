Son Nefesime Kadar Vedat kim? Ertan Saban kaç yaşında, nereli? Ertan Saban dizileri ve filmleri
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FOX'un yeni dizisi "Son Nefesime Kadar" ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar Vedat kim sorusu araştırılıyor. Nurgül Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı. BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar Vedat gerçek adı nedir? Ertan Saban kaç yaşında, nereli? Ertan Saban dizileri ve filmleri
Son Nefesime Kadar Vedat kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Ertan Saban kaç yaşında, nereli? Ertan Saban dizileri ve filmleri
Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.
Vedat, 47 yaşında kasabanın en bilindik en güçlü adamlarından. Ailesi gibi Arnavut kökenlerine sıkı sıkıya bağlı, geleneksel değerlere inanan sert mizaçlı ve inatçı bir adam. Kasabanın hamisi adeta. Birden fazla iş kolunda başarılı bir adam. Babasını genç yaşta kaybedince aile işinin başına geçerek kendi kendine ayakta kalmayı öğrenmiş. Annesi her zaman en büyük koruyucusu ve destekçisi. Bu yüzden annesinin olurunu almadan hiçbir işe kalkışmıyor Vedat.
Annesinin istediği üzerine uzaktan akrabası Hülya'yla evlenir ama hiçbir zaman Hülya'yı çok sevmez. Zaten Hülya doğumdan kısa bir süre sonra amansız bir hastalığa yakalanır ve hayatını kaybeder.
Uzunca bir zaman hayatına aşk girmez Vedat'ın. Kendini işine adamıştır. Annesi her ne kadar oğlunun yeniden 'genç ve doğurgan' bir Arnavut kızıyla evlenmesini istese de Vedat aniden hayatına giren Mihri'den çok etkilenecek ve tadını unuttuğu hisleriyle yeniden yüzleşecek.
Son Nefesime Kadar dizisinde Vedat'ı canlandıran isim Ertan Saban'dır.
Ertan Saban (d. 4 Aralık 1977, Üsküp), Makedonyalı Türk oyuncu.
Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Türkiye'ye gelerek oyunculuğa başladı. Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı. En son Ali Atay'la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizide rol almaktaydı. Saban, 3 Haziran 2016 günü oyuncu Ebru Özkan'la evlendi.
2007 yılında Malt grubunun Deprem adlı şarkısının klibinde Demet Evgar ile beraber oynamıştır.
Ertan Saban'ın Oynadığı Diziler
- Son Nefesime Kadar/ Vedat/ 2022
- Şeref Bey/ Luran/ 2021
- Gel Dese Aşk/ Barlas Pusat/ 2020
- Avlu/ Oğuz Okan/ 2019
- Mehmed: Bir Cihan Fatihi/ Konstantin/ 2018
- Kurtlar Vadisi Pusu/ Gölge/ 2015-2016
- Mutlu Ol Yeter/ Babür/ 2015
- Hatasız Kul Olmaz/ Ferit Has/ 2014-2015
- Görüş Günü Kadınları/ Hayalet Ertan/ 2013
- Sakarya-Fırat/ Teo/ 2012-2013
- Bir Kadın Tanıdım/ Umut/ 2011-2012
- Karakol/ Komiser Reşat/ 2011
- Kılıç Günü/ Savaş Kızıltan/ 2010/
- Elveda Rumeli/ Aleksi/ 2007-2008
- Sağır Oda/ Nogayhan Kırımlı/ 2006-2007
- Savcının Karısı/ Dursun/ 2005
- Azize/ Levent/ 2004
- Sultan Makamı/ Palyaço Refik/ 2003
Ertan Saban'ın Oynadığı Filmler
- Acı Kiraz/ Stoka/ 2020
- Çiçero/ Wellington/ 2019
- Limonata/ Sakıp/ 2015
- Benimle Oynar mısın?/ Muzo/ 2013
- Balkan Is Not Dead/ Mustafa Kemal Atatürk/ 2012
- Hayde Bre/ Osman/ 2010
- Başka Semtin Çocukları/ Gürdal/ 2008
- Gölgesizler/ Cennet'in çocuğu/ 2008
- The Net/ Gümrük memuru/ 2006
- Kontakt/ Şampiyon/ 2005
- Kako ubiv svetec/ Bojan/ 2004
- Kako los son/ Ivan/ 2003