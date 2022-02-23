Son Nefesime Kadar Mihri kim? Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli? Nurgül Yeşilçay dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Mihri kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Nurgül Yeşilçay kaç yaşında, nereli? Nurgül Yeşilçay dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR MİHRİ KİM?

Mihri, torunu Umut ve kız kardeşi Emel'le birlikte yaşayan deneyimli bir baş komiser. Yakın geçmişinde yaşadığı büyük dram yüzünden parçalanmış ailesinin acısı hep içinde. Kızı Melisa'dan kendisine yadigâr torunu Umut onun için hayattaki her şeyden daha değerli. Ona sahip çıkmak ve bir yuva verebilmek için kocasını ve oğlunu karşısına almış hatta. Sorunlu bir geçmişe sahip, şimdilerde ablasının kanatları altına sığınmış olan kız kardeşi Emel'le çekirdek bir aile olmuşlar adeta. Umut'un iyi bir insan olması, anne baba yokluğu hissetmemesi için elinden geleni yapıyor.

Bir yandan kasabanın asayişi ve huzuru için canını dişine takarak çalışıyor. Herkesin hayatına dokunmak ve zor durumda yanlarında olmak için insan üstü bir çaba sarf ediyor. Kasabada artan suç oranı yüzünden de aşırı endişeli.

Bir başına kurduğu düzen içerisinde ayakta kalma mücadelesi veren Mihri'nin sakin hayatı, günün birinde aldığı bir haberle sarsılır. Kızının ölümüne sebep olan ve bir çok suça adı karışmış Ejder'in afla salıverilmesi, Mihri'nin hayatının bir daha asla eski haline dönmeyecek şekilde alt üst olmasına sebep olur. Artık hem kızına verdiği sözü tutmak ve Ejder'e hak ettiği cezayı vermek hem de gözü gibi baktığı torunu Umut'u bu fırtınadan korumak zorundadır. Karakteri canlandıran isim ise Nurgül Yeşilçay'dır.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR?

Nurgül Yeşilçay, 26 Mart 1976 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 2001'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki "Gülsüm" rolü ile tanındı. 2002 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Asmalı Konak dizisinde "Bahar Karadağ" rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman'la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz'un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat'ta Özcan Deniz'le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki "Kostak Emine" rolü ile 2005 12. Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004'te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005'te oğlu Osman Nejat'ı dünyaya getirdi.

Yine 2004'te beş yönetmenin yönettiği Anlat İstanbul filminde "Saliha" karakterini canlandırdı. 2005-2006 sezonunda atv'de yayımlanan Belalı Baldız dizisinde Berna Laçin ve Kenan Işık'la başrolü paylaştı. 2006'da Cem Özer'le Sen Olmasaydın adlı tiyatro oyununda rol aldı. 2006 yılının Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Yaşamın Kıyısında isimli filmin çekimlerine başladı. "Ayten Öztürk" adlı lezbiyen Türk kızını canlandırdığı film, 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve "En İyi Senaryo" ödülünü kazandı. 2007'de Ezo Gelin dizisinde "Ezo Gelin"i canlandırdı. Ortadoğu'nun en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen 31. Uluslararası Kahire Film Festivali'nde başkanlığını ünlü İngiliz yönetmen Nicolas Roeg'in yaptığı ana jüride yer aldı.

Şubat 2011'de Cem Özer'den boşandı. 5 Ocak 2010'da atv'de yayınlanmaya başlayan Aşk ve Ceza isimli dizide Murat Yıldırım'la başrolü paylaştı ve dizi 2011 yılında sona erdi. Aynı yıl içerisinde Show TV'de yayınlanan Sensiz Olmaz adlı dizinin başrolünde yer aldı. Ardından 2012 yılında Kanal D'de yayımlanan Sultan dizisinde rol aldı ve dizi 20. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti. 2013 yılında ise Aşk Kırmızı filminde oynadı. Galip Derviş ve İşler Güçler dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl içerisinde Bebek İşi dizisinde "Candan" karakterini canlandırdı. 2014 yılında Gece filminde oynadı ve Cinayet adlı dizide rol aldı. 2015 yılında efsane dizi Paramparça'da canlandırdığı "Gülseren" karakteriyle yeniden zirvenin sahibi olan Yeşilçay, 2016 yılında senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı. Nurgül Yeşilçay, 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kefaret adlı dizide başrolü Mert Fırat ile paylaştı.

Afra Saraçoğlu ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer aldı. Yakında FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan Son Nefesime Kadar dizisinde başrolü oynayacaktır.

Nurgül Yeşilçay'ın Oynadığı Diziler

Son Nefesime Kadar/ Mihri/ 2022

Kefaret/ Zeynep Gökmen Çınarlı/ 2020-2021

Gülperi/ Gülperi Çetin/ 2018-2019

Geleceğin Starı/ Kendisi/ 2018

Muhteşem Yüzyıl/ Kösem Sultan/ 2016-2017

Paramparça/ Gülseren Gürpınar/ 2014-2016

Cinayet/ Zehra Kaya/ 2014

Bebek İşi/ Candan/ 2013

Galip Derviş/ Şeyda Sönmez/ 2013

İşler Güçler/ Nurgül Yeşilçay/ 2013

Sultan/ Sultan/ 2012

Sensiz Olmaz/ Feryal/ 2011-2012

Aşk ve Ceza/Yasemin/ 2010-2011

Ezo Gelin/ Ezo Gündoğdu/ 2006-2008

Belalı BaldıZ/ Arzu Parlak/ 2005-2006

Melekler Adası/ Şerbet, Ayşe/ 2004-2005

Reyting Hamdi/ Nurgül/ 1995-2007

Asmalı Konak/ Bahar Karadağ/ 2002-2003

90-60-90/ Deniz/ 2001

İkinci Bahar/ Gülsüm Meriç/ 1998-2001

Nurgül Yeşilçay'ın Oynadığı Filmler

Güzel Cin/ Dilaram/ 2017

İkinci Şans/ Yasemin/ 2016

Köstebekgiller: Perili Orman/ Köstepem Seslendirme/ 2015

Pek Yakında/ Hemşire/ 2014

Gece/ Süsen/ 2014

Şanzelize Hırsızı/ Nadya/ 2013

Aşk Kırmızı/ Nazlıgül/ 2013

Çınar Ağacı/ Sonay/ 2011

7 Kocalı Hürmüz/ Hürmüz/ 2009

Vicdan/ Aydanur/ 2008

Yaşamın Kıyısında/ Ayten Öztürk/ 2007

Adem'in Trenleri/ Hacer/ 2007

Eğreti Gelin/ Kostak Emine/ 2005

Anlat İstanbul/ Uyuyan Güzel Saliha/ 2004

Asmalı Konak: Hayat/ Bahar Karadağ/ 2003

Mumya Firarda/ Fatıma/ 2002

Şellale/ Nergis/ 2001

Her Şey Çok Güzel Olacak/ Hemşire/ 1998

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