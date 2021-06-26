Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü
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Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Güncel

Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye geneli uygulanan hafta sonu pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne'de sessizliğe büründü.

Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü

EDİRNE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye geneli uygulanan hafta sonu pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne'de sessizliğe büründü.

Kısıtlamada Edirnelilerin büyük ölçüde kısıtlamalara riayet ettiği görüldü. Kısıtlamalara uyan Edirneliler, evlerinde kalarak, korona tedbirlerini uyguladı. Şehrin simgesi Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Cami başta olmak üzere, kentin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi ve çevresi ile nehir kenarları sessizliğe büründü. Edirneli vatandaşlar, kısıtlamalara büyük ölçüde riayet ederek evlerinde kaldı.

Öte yandan, bu kısıtlamanın ardından hafta sonu Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor.

Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü
Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü
Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü
Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü
Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü
Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü
Son kısıtlama ile Edirne sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

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