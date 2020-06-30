Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
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Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yakınlaştığını anlattı. Feyzioğlu, "Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni bellidir. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır" dedi.

Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
30.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:22

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, son günlerde gündemi meşgul eden konu başlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çoklu baro sistemine dair endişelerini olduğunu dile getiren Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yakınlaştığına ilişkin olarak "Benim sorumluluğum avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır" dedi.

Habertürk'ten Sevilay Yılman'a konuşan TBB Başkanı Feyzioğlu, çoklu baro sistemine karşı çıkmasının nedenlerini anlattı.

"ÇOKLU SİSTEM, MARJİNAL BAROLARIN TÜREMESİNE YOL AÇAR"

Yargının savunma makamı olan avukatların bölünmesinden endişeli olduğunu belirten Feyzioğlu, "Karşıyım ve yanlış buluyorum. Çünkü endişeliyim. Çoklu sistem mezhepçi, etnikçi, marjinal baroların türemesine yol açacak bir sistemdir. Ve dünyanın da hiçbir yerinde böyle bir sistem yoktur. Sadece İngiltere'de çoklu baroya benzer bir düzen vardır ama o sistem İngilizlerin 1000 yıllık geleneğinin bir sonucudur. Türkiye'ye uyarlaması mümkün değildir çünkü mesela Londra'daki bir avukatın bir baroya kabulünde hangi etnik kökenden, mezhepten, siyasetten, şehirden geldiğine bakılmaz! Sadece ve sadece ne kadar liyakat sahibi olduğuna bakılır! Türkiye'de olacak şey ise daha şimdiden belli. Zaten siyasileştiğinden şikayet edilen barolar çoklu baro ile birlikte iyice siyasileşecek ve zaten kutuplaşmış olan savunma iyice kutuplaşacak. Başından beri söylediğimi bir daha söylüyorum. Çoklu baro adalet sisteminin ayrılmaz bir parçası olan savunma mesleğinin temsilcilerinin daha çok bölünmesine, ayrışmasına neden olacak ve savunma ağır darbe alacak bu sistem nedeniyle" dedi.

"BENİM GÖREVİM AVUKATLARIN ÇIKARLARINI KOLLAMAKTIR"

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti iktidarı ile yakın olduğuna dair algı oluşması üzerine konuşan Feyzioğlu, "Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni bellidir. Ben siyasetçi değilim. Bir partinin temsilcisi değilim. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır" dedi.

Manşet

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