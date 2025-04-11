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SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 11 Nisan deprem ne zaman, nerede oldu?

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 11 Nisan deprem ne zaman, nerede oldu?
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11 Nisan 2025 Cuma günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar tarafından büyük dikkatle takip ediliyor. "Deprem mi oldu?", "Bugün deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?" gibi sorular, özellikle sabaha karşı yaşanan sarsıntıların ardından arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. İşte son depremler ve 11 Nisan deprem bilgileriyle ilgili güncel veriler...

Kandilli Rasathanesi ve AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), her gün Türkiye ve çevresindeki son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Özellikle sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını almak için resmi kaynaklara yöneliyor. Peki, 11 Nisan 2025'te deprem oldu mu? Olduysa hangi bölgede, kaç büyüklüğünde ve saat kaçta meydana geldi? İşte detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

11 Nisan 2025 son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncellenmeye devam ediyor. Bugün sabah ve öğle saatlerinde Türkiye'nin farklı noktalarında hafif ve orta şiddetli sarsıntılar kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 11 Nisan deprem ne zaman, nerede oldu?

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? 11 Nisan deprem ne zaman, nerede oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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