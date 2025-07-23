Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Temmuz 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Bir sarsıntı hissedildiğinde vatandaşların ilk tepki olarak internette sorduğu soru genellikle "Bugün deprem mi oldu?" oluyor. Gerçekten yaşanmış depremler, hem AFAD'ın hem de Kandilli Rasathanesi'nin resmi sayfalarında anında duyuruluyor. Örneğin gelin birlikte bakalım: 24 Temmuz 2025'te İstanbul'da deprem yaşandı mı? Aynı şekilde, İzmir cephesinde o gün sarsıntı yaşandı mı? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, "son dakika" deprem bilgilerini anlık olarak vatandaşlarla paylaşıyor. Web sitesinde bölgesel olarak incelenen ve güncel verilerle yayımlanan en son 500 deprem listesi herkese açık şekilde sunuluyor.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi de vatandaşlara "son dakika" deprem haberleri sunmaya devam ediyor. Web sitesinde yayımlanan güncel depremler, anlık analizler eşliğinde erişime açık durumda.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtı için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerini takip etmek yeterli. En son 500 deprem verisi üzerinden bugünün ve dünkü kayıtlara ulaşabilir, anlık analizleri inceleyebilirsiniz.