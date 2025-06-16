Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!
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Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması sebebiyle İstanbul ve çevresindeki sismik hareketler anlık olarak takip ediliyor. Özellikle sabah saatlerinden itibaren "Son depremler" listesi yoğun şekilde araştırılıyor.

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 16 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da herhangi bir deprem meydana gelmedi. Ancak farklı bölgelerde hafif şiddetli depremler kaydedildi. Peki, bugün İstanbul'da deprem mi oldu, AFAD ve Kandilli deprem listesinde neler var? İşte 16 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi…

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

16 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10:48 itibarıyla, AFAD'ın yayımladığı son depremler listesinde İstanbul'a dair herhangi bir deprem kaydı bulunmamaktadır. Bu durum, gün içinde İstanbul'da hissedilebilir büyüklükte bir sarsıntı yaşanmadığını göstermektedir.

16 HAZİRAN AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

AFAD'ın deprem.afad.gov.tr adresinden yayınlanan güncel deprem listesine göre, son depremler genellikle Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşmiştir. Bu depremler hafif şiddetli olup can ya da mal kaybına yol açmamıştır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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