Son dakika! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

27.09.2020 14:25 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:28
Son dakika! Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada B.S. (34), M.B. (45), H.A. (29) ve H.K'nin (29) uyuşturucu madde sattığını belirledi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde, öğütücü ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, H.A. ve H.K. tutuklanırken, B.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül'den itibaren il genelinde yapılan "Bahar Temizliği" operasyonlarında 31 şüphelinin yakalandığı, 380 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 65 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 18 kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Akıllı

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