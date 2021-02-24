Son Dakika: Ziya Selçuk aşı oldu mu? Öğretmenlere aşı başladı! Öğretmenler ne zaman aşı olacak? MEB bakanı Ziya Selçuk aşı oldu mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Ziya Selçuk aşı oldu mu? Öğretmenlere aşı başladı! Öğretmenler ne zaman aşı olacak? MEB bakanı Ziya Selçuk aşı oldu mu?

24.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:31
Son Dakika: Ziya Selçuk aşı oldu mu? Öğretmenlere aşı başladı! Öğretmenler ne zaman aşı olacak? MEB bakanı Ziya Selçuk aşı oldu mu?

Okulların 1 Mart tarihinde açılacak olması sebebiyle öğretmeler için aşı sürecine başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), süreç hakkında bazı detaylara yer verdi. Peki, Öğretmenlere aşı başladı mı? Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Ziya Selçuk aşı oldu mu? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak? Öğretmenler aşı olacak mı?

Aşı için süreç resmen başlıyor. Öğretmenlere aşı yapılması için süreç resmen başladı. Okulların 1 Mart tarihinde açılacak olması sebebiyle öğretmeler için aşı sürecine başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), süreç hakkında bazı detaylara yer verdi. Peki, Öğretmenlere aşı başladı mı? Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Ziya Selçuk aşı oldu mu? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak? İkinci dozları ne zaman olacaklar? Öğretmenler aşı olacak mı? MEB bakanıİşte detaylar haberimizde...

ZİYA SELÇUK AŞI OLDU MU?

Öğretmenlerin Aşı Uygulaması Programı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugünsaat 10.00'da açıklama yapacak. Çorum'da bulunan Bakan Selçuk Sungurlu Arifegazili İlkokulu'nda öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili detayları açıklayacak.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama programına ilişkin, "Açılacak olan sınıfların öğretmenleri öncelikli olacak. Geçtiğimiz perşembe günü bu öğretmenlerimizin bilgilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaştık. Şimdi o planlama süreci işliyor." dedi.

ÖĞRETMENLER AŞI OLDU MU?

Alınan son dakika bilgisine göre öğretmenler aşı olmaya başladı. Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

MEB BAŞKANI ZİYA SELÇUK AŞI OLDU MU?

Öğretmenlerin Aşı Uygulaması Programı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugünsaat 10.00'da açıklama yapacak. Çorum'da bulunan Bakan Selçuk Sungurlu Arifegazili İlkokulu'nda öğretmenlerin aşılama süreci ile ilgili detayları açıklayacak.

ÖĞRETMENLERE İKİNCİ DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Ziya Selçuk aşı oldu mu? Öğretmenlere aşı başladı! Öğretmenler ne zaman aşı olacak? MEB bakanı Ziya Selçuk aşı oldu mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 10:49:06. #1.14#
title