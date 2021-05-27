Son dakika... Zekeriya Öz'ün Dubai tatili davasında, avukat Tayfun Aktaş'a uygulanan adli kontrol kaldırıldı
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Son dakika... Zekeriya Öz'ün Dubai tatili davasında, avukat Tayfun Aktaş'a uygulanan adli kontrol kaldırıldı

Son dakika... Zekeriya Öz'ün Dubai tatili davasında, avukat Tayfun Aktaş'a uygulanan adli kontrol kaldırıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ,Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu, Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'a, 15 yıla kadar hapis cezası...

,Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu, Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'a, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada uygulanan adli kontrol tedbiri kaldırıldı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Tayfun Aktaş ile avukatı katıldı. Mahkeme, Cumhuriyet savcısının 'silahlı terör örgütü üye olma' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını mütalaa ettiği sanık Tayfun Aktaş hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

DURUŞMA SONRASI GERGİNLİKDuruşma çıkışsı Tayfun Aktaş'ın avukatı ve eşi, görüntü çeken gazetecilere tepki gösterip, özel güvenlik görevlilerinden görüntülerin sildirilmesini istedi. Gazetecilerin yaptıklarının suç olduğunu söylemesi üzerine araya giren Tayfun Aktaş, sorun olmadığını, görüntüsünün çekilebileceğini söyledi. Aktaş, "Bu dava da boş zaten, benim açımdan sıkıntı yok" dedi. Gerginliğin ardındanAktaş, eşi ve avukatları ile adliyeden ayrıldı.

İDDİANAME

İddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyor. İddianamede, sanık Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğu öne sürülerek "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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