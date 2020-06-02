Son Dakika! Yurt Dışı Uçuşlar Ne Zaman Açılacak? THY Açıkladı
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Son Dakika! Yurt Dışı Uçuşlar Ne Zaman Açılacak? THY Açıkladı

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen uçuşların 1 Haziran'da yeniden başlayacağı THY ve Pegasus tarafından paylaşılmıştı.

Son Dakika! Yurt Dışı Uçuşlar Ne Zaman Açılacak? THY Açıkladı
02.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:50

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen uçuşların 1 Haziran'da yeniden başlayacağı THY ve Pegasus tarafından paylaşılmıştı. Uçuşlar başladı mı? Uçuşlar ne zaman açılacak? soruları yanıt bulmuş oldu. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Yurt dışı uçuş yasağı ne zaman kalkacak? Yurt dışı uçuşların ne zaman başlayacağına dair bilgilendirme Türk Hava Yolları'ndan geldi.

Yurt Dışı Uçuşlar Ne Zaman Açılacak?

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Anadolu'nun dört bir yanına direkt uçuşlar yapılacak. 28 Mart itibarıyla durdurulan yurt içi ve yurt dışı seferler kademeli olarak yeniden başlatılıyor. Yolcuların seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki (Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka) 16 şehirden (Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Zürih, Cenevre, Basel, Viyana, Salszburg, Amsterdam, Kopenhang, Stockholm) Anadolu'daki 14 noktaya (Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman) direkt uçuş gerçekleştirilecek.

Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 2, 2020

Uçuşlar Nasıl Olacak?

Misafirlerin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren THY, yeni dönemde Avrupa'dan Anadolu'ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalar belirledi. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa çıkarıldı. Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılıyor.

Şimdi ?? hazırlanma zamanı!

Sağlıklı uçuş için:

1?? MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2?? SOSYAL MESAFENİ KORU: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3??HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat

— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 25, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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