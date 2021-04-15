Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Dendias, "Türkiye eğer bizim egemenlik haklarımızı ihlal etmeye devam ederse o zaman yaptırımlar gündeme gelecektir" ifadesini kullandı. Dendias'ın sözlerine karşılık sinirlenen Çavuşoğlu, "Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu" diyerek resti çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Ankara'yı ziyaret etti. Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

YENİ SAYFA TEMENNİSİ İLE BAŞLADI, GERGİNLİKLE BİTTİ

Yeni bir sayfa açma temennisiyle başlayan toplantıda, Dendias'ın Türkiye'yi kamuoyu önünde eleştirmesi Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi.

Dendias'ın "Türkiye Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmeye devam ederse yaptırımlar gündeme gelebilir" diyerek Avrupa Birliği liderler zirvesinde son alınan kararı gündeme getirmesi üzerine gerilim patlak verdi.

İKİ BAKAN ATIŞTI

İki bakan, azınlık hakları Ege'deki kıta sahanlığı, adaların silahlandırılması, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri konusunda atıştı.

Dendias'ın konuşmasının ardından Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik ithamlar kabul edilemez" dedi ve şöyle devam etti: "Dostane bir şekilde tüm konuları konuşmaya çalıştık, konuştuk, olumlu mesajlar verdik; basının önünde ülkemi ve milletimi itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız."

"BASININ ÖNÜNDE TÜRKİYE'Yİ İTHAM EYMEYE KALKTINIZ"

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de biz Rum Ortodoks azınlığı kabul ediyoruz ama siz Türk'üm diyen Türklere hayır Türk değilsin demeniz ne insanidir, ne de demokratiktir. Bize insan hakları dersi vermeye kalkıyorsunuz ama Türk azınlığına Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyoruz. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Libya anlaşmaları konusunda farklılıklarımız var. Burada basın önünde Türkiye'yi itham etmeye kalktınız. Benim bunu kabul etmem mümkün değil."

"HİÇBİR ŞEY OLMUYORMUŞ GİBİ DAVRANAMAM"

Çavuşoğlu'na cevap vermek için sözü tekrar Yunan bakan aldı. Dendias, "Tahmin ettiğim kadarıyla senin çalışma arkadaşların kraldan daha fazla kralcı. Doğu Akdeniz'de hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamam, Türkiye hem Ege hem de Doğu Akdeniz'de ihlallerde bulunuyor" dedi.

"BİZ DİYALOGDAN YANAYIZ"

Mevlüt Çavuşoğlu bunun üzerine "Bu gerginliği sürdürmek istiyorsanız biz de sürdürürüz, medet umduğunuz AB'nin ya da başka ülkelerin bunu ne anlamda yaptığını biliyoruz. Biz bunu görüşmeye devam edecek miyiz? Yoksa kavgaya etmeye devam mı edeceğiz? Biz diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

"BİZİM VE AB'NİN İŞLEYİŞ ŞEKLİNİ ANLADIĞINIZ ZAMAN BU SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLİR"

Yunan bakan ise "Biz pozitif gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün adaların karşı tarafından bir tehdit olmadığını söyleyebilecek kimse var mı? Sanırım yok. Bizim ve AB'nin işleyiş şeklini anladığınız zaman bu sorunlar çözülebilir" diye konuştu.



