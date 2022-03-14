Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün ablası kan örneği verdi

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek üzere seyreden feribotta çıkan yangında kaybolan Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır'ın ablası Yeşim Gür, cenazeler üzerinde yapılacak kimlik tespitinde kullanılması amacıyla kan örneği verdi.

Köşk ilçesindeki Çiftlikköy Mahallesi'nde yaşayan Yeşim Gür, AA muhabirine, Aydın Devlet Hastanesine giderek, feribot yangınında kaybolan ve 9 yıldır tır şoförlüğü yapan kardeşi için kan örneği verdiğini belirtti.

Kardeşinin 18 Şubat'ta yangın çıkan feribotta bulunduğunu, bir firma için taze balık taşıdığını ve her zaman ailesiyle iletişim halinde olduğunu anlatan Gür, olay günü ise kendisine telefonla ulaşamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Babam feribot yandığını televizyondan görmüş. Her zaman aynı gemiye biniyordu. Nereye gidip geldiğini biliyoruz. Televizyonda haberleri izledik. Kurtulanlar tahliye ediliyordu. Kardeşim kurtulmuştur diye, ekrana çıkar diye baktık ekrandaki fotoğraflara... 'Bu Mehmet'e benziyor' diyorduk. Sonra kurtulanlar Türkiye'ye döndü ama içinden kardeşim çıkmadı. O günden beri elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Türkiye'de olsa o geminin yanında bekleriz, tüm köy orada oluruz ama şimdi hepimiz perişanız. Gemiden çıkan cesetler oluyormuş. İşleyişin hızlı sürmesi için bizden de kan örneği istediler. Ben de hastaneye gidip kan örneği verdim. Sonuç bekliyoruz. Sağ ya da ölü kardeşime ulaşalım. Böyle beklemek çok zor."

Gür, kardeşinin çalıştığı firmanın yetkililerinin kendileriyle iletişim kurmamalarından dolayı da üzgün olduklarını da sözlerine ekledi.

Igoumenitsa Limanı'ndan, Brindisi Limanı'na gitmek üzere yolan çıkan feribotta, Korfu Adası yakınlarında 18 Şubat'ta yangın çıkmıştı. Yangında feribottaki 26'sı Türk vatandaşı 279 kişi kurtarılmıştı. Türk vatandaşlarından Mehmet Çakır'ın ismi kaybolan yolcular arasında yer almıştı. Yapılan çalışma sonucunda 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp sayısı ise 3'e düşmüştü.