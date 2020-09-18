Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşetine çok sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadelerine sert çıktı. Çavuşoğlu, "Yunan gazetesi alçakça bir manşet attı. Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili alçakça bir manşet attığını söyleyen Çavuşoğlu "Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi.

"YUNAN DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASINI OLUMLU BULUYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler, daha da ağır olur, üzülürüz ama olabilir. Ama hakaret küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Bunun Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olana yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimi yapıyor. Yunanistan'ın birçok konuda Türkiye'de olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu, gerekli işlemleri yapacağız" dedi.

"KİMİN ÇÖZÜM İSTEDİĞİNİ KİMİN İSTEMEDİĞİNİ GÖRDÜK"

Kıbrıs'ta durumun sorulmasının üzerine Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ta seçim arifesindeyiz. Elbette Kıbrıs Türk halkının iradesi sandığa yansır. Diğer taraftan Kıbrıs müzakereleri var. Bu müzakerelerde herkes görüşlerini söyleyebilir. Bunu seçim malzemesi haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Kıbrıs'la ilgili attığımız adımlar ortada. İktidara geldiğimizden bu yana her türlü adımı attık, çabaları destekledik. Annan planı başarısız oldu. Rum tarafı yüzde 75'le reddetti. Türk tarafından güçlü bir destek çıktı. Kimin çözüm istediğini, kimin istemediğini gördük. En son Dışişleri Bakanı olduktan sonra bir müzakere süreci başladı, biz güçlü bir şekilde destekledik. Cenevre'deki müzakereler kısaydı, biraz daha zaman verelim dedik." değerlendirmesinde bulundu.