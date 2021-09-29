Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son dakika haberleri: HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, 200 engeli çocuk için uçurtma şenliği düzenledi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, 200 engeli çocuk için uçurtma şenliği düzenledi.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğünün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte düzenlemiş olduğu 'Büyük Kalpler Minik Dokunuşlar' isimli proje kapsamında 200 engelli çocuk için Yeni Mahalle'deki şehir stadında uçurtma şenliği düzenlendi. Kırmızı beyaz uçurtmaların uçurulduğu ve zaman zaman halayların çekildiği etkinliğe Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, 7'nci Hudut Alay Komutanı Albay Erdoğan Dur, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, polisler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin ilk uçurtmasını havalandıran Yüksekova Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, "Engelli çocuklarımız için böyle güzel bir etkinliğin olması çok sevindirici. Polislik mesleğini tanımalarını ve pandemiden sonra bu tür etkinliklerde yer alıp kaynaşmaları önem arz ediyor. Havalar elverirse bu tür etkinlikler ilçemizde devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

 16 yaşındaki arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti

16 yaşındaki arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti

 Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi

Kumar oynayanlara operasyon! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mustafa Destici Abdullah Öcalan
Magazin Müge Anlı Şafak Sezer Şevval Şahin
Spor Balotelli Lionel Messi Stefan Kuntz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Yüksekova polisi engeli çocuk için gökyüzünü uçurtmalarla süsledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 15:45:30. #1.17#