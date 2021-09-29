YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, 200 engeli çocuk için uçurtma şenliği düzenledi.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğünün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile birlikte düzenlemiş olduğu 'Büyük Kalpler Minik Dokunuşlar' isimli proje kapsamında 200 engelli çocuk için Yeni Mahalle'deki şehir stadında uçurtma şenliği düzenlendi. Kırmızı beyaz uçurtmaların uçurulduğu ve zaman zaman halayların çekildiği etkinliğe Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, 7'nci Hudut Alay Komutanı Albay Erdoğan Dur, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, polisler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin ilk uçurtmasını havalandıran Yüksekova Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, "Engelli çocuklarımız için böyle güzel bir etkinliğin olması çok sevindirici. Polislik mesleğini tanımalarını ve pandemiden sonra bu tür etkinliklerde yer alıp kaynaşmaları önem arz ediyor. Havalar elverirse bu tür etkinlikler ilçemizde devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ