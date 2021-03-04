Son dakika: Yeni Zelanda'da camilere saldırı tehdidinde bulunan kişiye gözaltı
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Son dakika: Yeni Zelanda'da camilere saldırı tehdidinde bulunan kişiye gözaltı

04.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:57
Son dakika: Yeni Zelanda'da camilere saldırı tehdidinde bulunan kişiye gözaltı

Son dakika habere göre Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 27 yaşındaki şüpheli, bir internet sitesi üzerinden kentteki camilere saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 27 yaşındaki şüpheli, bir internet sitesi üzerinden kentteki camilere saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 

 İslamofobik ideolojinin Kıta Avrupası'ndan Yeni Zelanda'da İslamofobi vakalarındaki artış sürüyor. Ülkenin Christchurch kentinde yaşayan ve internet sitesi üzerinden kentteki camilere saldırı tehdidinde bulunan 27 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kimliği henüz açıklanmazken, Canterbury Bölgesi Müfettişi John Price, "Bu konuları son derece ciddiye aldığımızı ve Müslüman toplumumuzla da çok yakın çalıştığımızı belirtmek istiyorum" dedi. Price, camileri internet üzerinden tehdit eden kimliği belirsiz kişiye ait bilgisayara el konulduğunu ifade etti.

"TOPLUMUMUZA ZARAR VEREN KİŞİLERDEN HESAP SORULACAK"

 "Topluluğumuza ve halkımıza yapılan herhangi bir tehdit, hoş görülmeyecektir. Herhangi bir nefret mesajı veya topluluğumuza zarar vermek isteyen kişilerden hesap sorulacaktır" diyen Price, internet sitesi üzerinden yapılan tehditlerin detayları hakkında bilgi vermedi.

 CHRISTCHURCH'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da iki camiye saldırı düzenleyerek 51 kişiyi katleden, 40 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.Christchurch Yüksek Mahkemesi yargıcı Cameron Mander karar gerekçesini açıklarken, Tarrant'ın eylemini "Şeytani kötülük" olarak tanımlamıştı.


Son dakika: Yeni Zelanda'da camilere saldırı tehdidinde bulunan kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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